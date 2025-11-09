Rekord-Datenleck betrifft Milliarden – Was Sie jetzt tun sollten

Fast zwei Milliarden E-Mail-Adressen und 1,3 Milliarden Passwörter sind öffentlich zugänglich geworden.

Ein gigantisches Datenleck hat rund zwei Milliarden E-Mail-Adressen und 1,3 Milliarden Passwörter öffentlich gemacht – der größte Datensatz dieser Art bisher. Der Sicherheitsforscher Troy Hunt hat die Informationen auf seiner Plattform "Have I Been Pwned" (HIBP) aufgenommen, wo Nutzer kostenlos prüfen können, ob ihre E-Mail-Adressen betroffen sind.

Laut Hunt handelt es sich um die größte jemals verarbeitete Datensammlung dieser Art. Die HIBP-Datenbank, die bisher etwa 15 Milliarden Einträge umfasste, wächst durch das neue Leak um rund 13 Prozent auf etwa 17 Milliarden. Etwa die Hälfte der neu aufgetauchten Passwörter war bislang noch nicht in der Datenbank enthalten.

Was Sie jetzt tun sollten

Prüfen Sie Ihre E-Mail-Adresse bei "Have I Been Pwned", ob Ihre Daten betroffen sind.

Nutzen Sie einen Passwort-Manager, um starke, einzigartige Passwörter zu erstellen.

Aktivieren Sie die Zwei-Faktor-Authentifizierung für wichtige Konten.

Ändern Sie sofort alle Passwörter, die in den Listen gefunden wurden — auch ältere Passwörter.

Zusammenstellung bereits bekannter Leaks

Im Gegensatz zu den kürzlich bekannt gewordenen sogenannten Stealer-Logs, die durch Schadsoftware auf infizierten Computern gesammelt werden, stammen die aktuellen Daten aus einer Zusammenstellung bereits bekannter Leaks. Threat-Intelligence-Plattform Synthient hat die Zugangsdaten aus verschiedenen Quellen zusammengeführt.

Solche Datensätze werden von Cyberkriminellen häufig genutzt, um über automatisierte Angriffe in fremde Konten einzudringen. Besonders gefährlich ist, dass viele Menschen dieselben Passwörter für mehrere Dienste verwenden. Laut Hunt waren in diesem Leak 625 Millionen Passwörter bislang unbekannt, was das Risiko zusätzlich erhöht.

Herkunft und Nutzung der Daten

Sicherheitsforscher Troy Hunt betont, dass es sich nicht um einen gezielten Hack großer Anbieter handelt. Vielmehr wurden Zugangsdaten über Jahre hinweg aus vielen Quellen zusammengetragen und von Cyberkriminellen für automatisierte Angriffe verwendet.