Samsung enthüllt Luxus-Handy mit exklusivem Satelliten-Feature

Samsung bringt ein neues Premium-Smartphone auf den chinesischen Markt. Das W26 trumpft mit einem besonderen Feature auf, das selbst dem Galaxy Fold 7 fehlt – und lässt Konkurrenten alt aussehen.

Das China-exklusive Foldable W26 präsentiert sich mit goldenen Rändern in Rot oder Schwarz und lässt sich wie das Fold 7 auf Tabletgröße aufklappen. Der Clou: Das Gerät verbindet sich direkt mit dem chinesischen Tiantong-Satellitensystem und ermöglicht Notrufe ohne Mobilfunknetz.

Samsung W26 Foldable © Samsung

Für das Premium-Feature verlangt Samsung allerdings einen stolzen Preis: Die Basisversion mit 512 GB Speicher und 16 GB RAM kostet umgerechnet rund 2.058 Euro. Während Apple bereits seit dem iPhone 14 Satelliten-Notrufe anbietet, fehlt diese Funktion bei Samsung-Geräten in Deutschland noch komplett.

Bald auch in der EU

Laut Insider-Berichten arbeitet Samsung bereits an einem Satelliten-Modem für das kommende S25 Ultra – österreichische Nutzer könnten also bald nachziehen.