TV-Beben: Netflix greift nach Champions League
Abo-Chaos?

TV-Beben: Netflix greift nach Champions League

13.10.25, 12:14
Der Streaming-Gigant Netflix plant ab 2027 die Übertragung der UEFA Champions League und könnte damit den Fußball-TV-Markt komplett umkrempeln – die UEFA hat bereits ihre Ausschreibung angepasst. 

Netflix will ins große Fußballgeschäft einsteigen und ist auf dem Weg zum Sportsender.

Laut einem Bericht der britischen „Times" plant der Streaming-Riese, die UEFA Champions League ab der Saison 2027/28 zu übertragen. Die UEFA hat bereits reagiert und ihre Ausschreibungsprozesse umgestaltet, um Netflix und anderen Streaming-Anbietern den Einstieg zu erleichtern.

Streaming-Hammer

Der Streaming-Dienst Netflix sammelt bereits erste Erfahrungen im Live-Sport-Segment. Netflix übertrug bisher

  • Box-Showkämpfe,
  • WWE-Events und
  • NFL-Spiele.

Offenbar mit Erfolg. Jetzt folgt der nächste logische Schritt: der Vorstoß in die Königsklasse des europäischen Fußballs. Erst kürzlich machte zudem die Meldung die Runde, dass Netflix auch an Rechten der englischen Premier League interessiert sei. Der Streaming-Gigant scheint eine klare Sport-Strategie zu verfolgen.

Champions League  

Die UEFA hat ihre Vergaberichtlinien RADIKAL verändert, um neuen Playern wie Netflix entgegenzukommen. „Zukünftig können Unternehmen für mehrere Länder gleichzeitig bieten, anstatt sich auf einzelne Märkte konzentrieren zu müssen", heißt es im Bericht. Diese Änderung öffnet auch anderen Streaming-Diensten wie DAZN oder Prime Video neue Möglichkeiten, größere Rechtepakete zu erwerben. Zusätzlich erwägt die UEFA, die Vertragslaufzeiten von bisher drei auf bis zu sechs Jahre zu verlängern – ein deutliches Signal für langfristige Partnerschaften.

Netflix zeigt besonderes Interesse an dem Rechtepaket, das aktuell Prime Video hält: ein wöchentliches Top-Spiel der Champions League. Ob der Streaming-Anbieter in jedem Land selbst entscheiden darf, welches Spiel übertragen wird, bleibt noch unklar. Die Neustrukturierung der Rechtevergabe macht das Bieterverfahren komplexer. Sky Deutschland, früher stark interessiert, steht nach dem geplanten Verkauf an RTL Deutschland vor neuen Herausforderungen im Poker um die begehrten Übertragungsrechte.

Fans müssen tiefer in die Tasche greifen

Der Einstieg von Netflix in die Champions-League-Übertragung könnte den Markt KOMPLETT umkrempeln. Nach dem Erfolg mit Serien, Filmen und Shows wagt sich der Konzern nun an das prestigeträchtigste Sportereignis Europas. Für Fußballfans bedeutet dies wahrscheinlich weitere Abo-Kosten. Schon jetzt müssen Fans in Deutschland mehrere Abonnements abschließen, um alle Spiele sehen zu können. Mit Netflix als neuem Player droht eine noch stärkere Fragmentierung – und damit höhere Gesamtkosten für die Fußball-Begeisterten.

Die aktuellen Übertragungsrechte laufen im Sommer 2027 aus. Bis dahin wird sich entscheiden, ob Netflix tatsächlich zum Champions-League-Sender wird. Eines steht fest: Der Kampf um die lukrativen Fußballrechte wird härter – und teurer für die Fans.

