Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
Wintersport Ski Alpin - Rennkalender
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Wintersport
  4. Ski Alpin
Comeback 2.0 - Wird Hirscher jetzt zum Netflix-Star?
© instagram

Blockbuster

Comeback 2.0 - Wird Hirscher jetzt zum Netflix-Star?

Von
19.08.25, 13:55
Teilen

In der ersten September-Woche will Skistar Marcel Hirscher (36) seine nächsten Comeback-Schritte bekanntgeben. Hinter den Kulissen bastelt sein Team an einem spannenden Doku-Projekt.

Das Comeback des zweifachen Olympiasiegers und achtfachen Gesamtweltcup-Gewinners war im Vorjahr DAS Wintersport-Thema des Jahres: Rückkehr in den Ski-Weltcup als Niederländer mit hauseigenen Van-Deer-Skiern. Platz 23 beim ersten Rennen in Sölden mit drittbester Laufzeit im 2. Durchgang. Rückschläge im Slalom (nicht für 2. Lauf qualifiziert bzw. auf Eispiste ausgerutscht) und dann der Schock beim RTL-Training Anfang Dezember: Kreuzbandriss, Knie-Operation.

Aufgeben war, wie Hirscher unlängst als VIP-Gast beim Österreich-GP verriet, "nie ein Thema". Bereits beim Aufwachen nach der OP bei Knie-Guru Jürgen Mandl am 2. Dezember in Graz habe der Skistar gewusst: "Ich kann das jetzt so nicht lassen. Drei Rennen waren zu wenig." 

Alle wichtigen Comeback-Schritte von Kameras festgehalten

Die Reha lief vom ersten Tag weg wie am Schnürchen und ging nahtlos ins Comeback-Training über. Hirscher postete die Fortschritte in regelmäßigen Abschnitten: Kniebeugen mit Langhantel, Eisbaden, Stunts am Rennrad ...

Kamera-Teams hielten alle wichtigen Schritte fest. Klar: Eine Comeback-Doku, wie sie Red Bull (oft in Zusammenarbeit mit dem hauseigenen Sender ServusTV) mit allen relevanten Sportstars produziert, war natürlich auch bei Hirscher aufgelegt.

"Es sind auch im Skisport einige Doku-Projekte im Laufen,"  meinte Hirscher bei seinem F1-Besuch in Spielberg mit Verweis auf den Erfolg von "Drive to Survive" bei Netflix und ähnliche Projekte mit Mikaela Shiffrin oder den kanadischen Abfahrern: "Man sieht die Menschen hinter den Helmen", das finde er "richtig cool".

Netflix-Doku erst im Olympia-Jahr 2026?

Hirscher bestätigt: "Wir sind auch beim Filmen ..." Wie Hirscher-PR-Mann Michael Holzer erklärt, sei jedenfalls keine (wie bei Red Bull & ServusTV üblich, d. Red.) Ausstrahlung um den Renn-Comebacktermin herum (voraussichtlich beim Weltcup-Auftakt Ende Oktober in Sölden) geplant. Der Pressemann geheimnisvoll: "Wir sammeln Footage. Was wir damit tun, ist noch nicht klar." 

Offenbar entsteht diesmal was Größeres.  Wie aus Insiderkreisen zu hören ist, könnte Hirscher tatsächlich Hauptdarsteller einer Netflix-Doku sein. Die würde perfekt ins Olympia-Jahr 2026 passen. Im Idealfall mit dem perfekten Happy End für Hirscher.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden