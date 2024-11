Nach Netflix-Pannen-Fight: DARUM zittern jetzt Millionen Sport-Fans

Millionen Fans wurden beim ersten Sport-Live-Stream auf Netflix enttäuscht, doch das war erst der Anfang.

Ein Millionen-Publikum erlebte in der Nacht auf Samstag nicht nur eine fragwürdige Box-Show zwischen Mike Tyson und Jake Paul. Die Box-Fans erlebten auch, wie der Streaming-Gigant bei seiner Live-Sport-Premiere auf voller Linie versagte.

Schon bevor der Hauptkampf begann, brachen die Server zusammen. Teilweise ging gar nichts mehr, teilweise gab es zwar Ton, aber kein Bild. Anhänger, die das historische Comeback von Box-Legende Mike Tyson erleben wollten, quittierten die Pannen-Show mit einem Mega-Shitstorm auf Social Media. Als dann das große Highlight begann, erreichten die Fehlermeldungen ihren Höhepunkt. Viele User, die den Kampf sahen, beschwerten sich allerdings über die mangelnde Bildqualität.

Kampf-Sieger Paul feierte das Streaming-Highlight: „Mehr als 120 Millionen Leute bei Netflix, wir haben die Seite lahmgelegt.“ Insgesamt hat der Streaming-Riese Medienberichten zufolge allein 60 Millionen Dollar für die Übertragungsrechte an Paul und Tyson überwiesen. Ein offizielles Statement zu den Problemen von Netflix steht bislang aus.

Hinter den Kulissen brodelt es gewaltig

Wie Branchen-Insider berichten, dürfte dahinter allerdings noch mehr liegen. Denn der Mega-Fight sollte eigentlich die große Live-Offensive des Streaming-Dienstes sein. Nach dem Desaster ist man in Erklärungsnot und Millionen Sport-Fans zittern schon vor den nächsten angekündigten Highlights. Die Bosse sind in Erklärungsnot und haben nur ein Monat Zeit, die aufgetretenen Probleme in den Griff zu bekommen.

Denn am 25. Dezember soll das große Weihnachts-Special in der NFL auf Netflix zu sehen sein mit dem Mega-Hit von Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs gegen Rekordmeister Pittsburgh Steelers. Sowie dem Duell zweier der besten Jung-Quarterbacks Lamar Jackson von den Baltimore Ravens und CJ Stroud mit den Houston Texans. Netflix soll 125 Millionen Dollar pro Spiel (oe24 berichtete) zahlen und weltweit die Exklusiv-Rechte an den Football-Krachern haben.

Doch die NFL ist nach der Pannen-Show in Alarmbereitschaft. Man steht dafür, Übertragungen in Top-Qualität bieten zu können. Vor allem, weil die Liga ein eigenes Streaming-Angebot hat, bei dem sie auf die Übertragung der Rechteinhaber zurückgreifen. Ein Blackout am Weihnachtstag wäre für die Milliarden-Liga ein absolutes Horror-Szenario.

Kein Vergleich zu Streaming-Konkurrent Amazon

Nach dem NFL-Exkurs im Dezember soll im Jänner aber gleich das nächste Highlight folgen. Hier hat sich Netflix die Rechte an der Mega-Wrestling-Show WWE Raw gesichert. Besonders brisant ist der verpatzte Live-Start, weil Konkurrent Amazon bereits seit mehreren Jahren Live-Sport überträgt. Sei es die Champions League oder jede Woche das Donnerstags-Spiel in der NFL, man überzeugt jeweils mit Top-Experten und Übertragungen, welche die Fans begeistert.

© Getty ×

Davon war Netflix beim Tyson-Fight meilenweit entfernt. Jetzt hat man gerade ein Monat Zeit, um die User davon zu überzeugen, dass es sich nur um Startschwierigkeiten gehandelt hat und man zukünftig auch auf dem begehrten Live-Sport-Markt ein Wörtchen mitreden kann.