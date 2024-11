× 100-Mio.-Showdown: Tyson gegen Jake Paul – So läuft das Box-Comeback des Jahrhunderts

Mike Tyson ist zurück – und sein Comeback im Ring gegen YouTuber Jake Paul sorgt für weltweite Aufregung! Der Millionen-Kampf wird in der Nacht auf Samstag (02.00 Uhr) als erstes Netflix-Live-Spektakel mit 80.000 Zuschauern im Stadion und Millionen an den Bildschirmen stattfinden.

Mike Tyson, die Legende des Boxsports, will es noch einem im Ring wissen – und das mit 58 Jahren! Sein Gegner: Kein klassischer Boxer, sondern Influencer Jake Paul, der mit über 27 Millionen Instagram-Followern und einer YouTube-Fanbase von 20 Millionen zur Social-Media-Sensation geworden ist. Der Kampf, den Netflix in einer dreiteiligen Doku begleitet, ist mehr als ein Showdown:

»Will im Ring sterben, nicht im Krankenhaus«

„Wenn ich gewinne, werde ich unsterblich sein,“ so Tyson in der Netflix-Doku. Doch er macht klar, dass er das Risiko ernst nimmt: „Ich möchte im Ring sterben, nicht in einem Krankenhausbett.“ Tyson ist bereit, alles zu geben – und das vor einem Millionenpublikum und einer Gage zwischen 50 und 100 Millionen Euro. „Iron Mike“ sicherte sich somit einen der größten Deals seiner Karriere.

© Getty ×

80.000 Zuschauer und ein spektakuläres Comeback

Das AT&T Stadium in Dallas, Texas, wird zum Schauplatz des Show-Kampfs. 80.000 Fans werden live vor Ort sein, wenn Tyson, der einst jüngste Schwergewichts-Weltmeister aller Zeiten, gegen den 31 Jahre jüngeren Paul antritt. Auch wenn die sportliche Bedeutung des Kampfes nebensächlich ist, sorgt die Mischung aus Tradition und Social-Media-Hype für ein Mega-Event. „Das meistgesehene Boxereignis der modernen Geschichte“, prophezeite Pauls Promoter Nakisa Bidarian.

Sonderregeln zum Schutz des Box-Idols

Angesichts Tysons Alter und früherer Gesundheitsprobleme wurden besondere Maßnahmen getroffen: Der Kampf wird auf acht Runden verkürzt, jede Runde dauert nur zwei Minuten. Ein Gesundheitscheck 24 Stunden vor dem Kampf soll sicherstellen, dass Tyson fit genug ist. Bei Bedarf könnte der Kampf sogar kurzfristig in einen reinen Showkampf umgewandelt werden.

Jake Paul: „Ich bringe Mike Tyson das Boxen bei!“

Der selbstbewusste Paul, der erst seit 2020 im Ring steht, will dem 58-jährigen Tyson zeigen, „wie man boxt“. Die Dreistigkeit solcher Aussagen sorgt nicht nur in der Boxwelt für Kopfschütteln. Tyson, der in den 80ern und 90ern zu den größten Boxlegenden aufstieg, blickt hingegen auf eine Karriere mit höchsten Erfolgen und tiefsten Stürzen zurück. Von seinen WM-Titeln bis zum berüchtigten „Bite Fight“ gegen Evander Holyfield hat Tyson den Boxsport zu seinen größten Zeiten geprägt.

Tysons Weg zurück an die Spitze

Das Comeback markiert für Tyson eine erneute Rückkehr – auch in finanzieller Hinsicht. Der Mann, der in den 80ern und 90ern eine halbe Milliarde Dollar verdiente und ausgab, hat sich in den letzten Jahren mit seiner Cannabis-Firma stabilisiert. Doch für ihn geht es bei diesem Kampf nicht nur ums Geld, sondern um die Wiederbelebung seines Legendenstatus. „Ein bewegliches Ziel ist schwer zu treffen. Und das gilt auch fürs Leben“, sagte Tyson in der Netflix-Doku.