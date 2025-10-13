Diese Cosori-Heißluftfritteuse mit zwei Kammern war noch nie günstiger als jetzt bei Amazon

Der Cosori Turbo Tower ist bei Amazon jetzt über 20 Prozent reduziert – eine erstklassige Gelegenheit für alle, die ohne Fett knusprige Gerichte zaubern wollen.

Für die perfekte Küchenausstattung fehlt noch eine vielseitige Heißluftfritteuse? Dann ist dieses Amazon-Angebot vielleicht genau das Richtige: Der Cosori Turbo Tower vereint eine große Kapazität und stilvolles Design. Wir nehmen das Angebot unter die Lupe und verraten, wer hier einen heißen Fang macht.

Doppelkammer-Heißluftfritteuse im Angebot: Cosori Turbo Tower Airfryer

Preis-Check: Amazon reduziert den Cosori Turbo Tower Airfryer um 21 Prozent auf knappe 191 Euro – das ist der Bestpreis! Günstiger war das Modell noch nicht, zuletzt kostete es sogar 242 Euro. Insgesamt also ein richtig starker Deal, den sich Hobbyköche ebenso wie Kochmuffel nicht entgehen lassen sollten.

Der Cosori Turbo Tower Airfryer auf einen Blick:

Zwei Kammern: 4,3 Liter (oben) und 6,5 Liter (unten)

4,3 Liter (oben) und 6,5 Liter (unten) Großer Temperaturbereich: 30 bis 230 Grad Celsius

30 bis 230 Grad Celsius Leistung: 2.630 Watt

2.630 Watt Funktionen: sechs Automatikprogramme, synchronisierter Dualbetrieb (Match), synchronisierte Endzeit (Sync), Timer bis zu 24 Stunden

sechs Automatikprogramme, synchronisierter Dualbetrieb (Match), synchronisierte Endzeit (Sync), Timer bis zu 24 Stunden Zubehör: Backbleche, Edelstahl-Grillrost, Rezeptheft

Cosori Turbo Tower: Das kann die Heißluftfritteuse

Laut Amazon wurde dieser Cosori-Airfryer allein im letzten Monat über 900-mal gekauft – ein Bestseller also. Kein Wunder: Der Turbo Tower überzeugt mit einem seinem vertikalen Design, das auf der Küchenzeile viel Platz spart. Bei insgesamt 10,8 Litern Fassungsvermögen bereiten Sie damit große Portionen oder bis zu drei Gerichte gleichzeitig zu – mit dem mitgelieferten Grillrost lassen sich im unteren Korb nämlich zwei Gerichte stapeln. Dank Synch-Funktion sind auch verschiedene Speisen zum gleichen Zeitpunkt fertig.

Ebenfalls praktisch: Der große Temperaturbereich und der lange Timer ermöglicht eine Vielzahl an Funktionen, neben den klassischen Pommes lassen sich so auch Brote backen oder Obst dörren.

Für wen lohnt sich der Cosori Turbo Tower?

Der Cosori Turbo Tower Airfryer* ist ideal für Haushalte, die regelmäßig größere Portionen zubereiten – ob für die Familie, Gäste oder Meal Prepping. Durch das platzsparende vertikale Design lässt sich der Airfryer auch in kleinen Küchen gut verstauen. Wer sich gesünder ernähren und auf Frittierfett verzichten möchte, findet in diesem Modell eine leistungsstarke und vielseitige Lösung.

Alternative: Tefal EY905D Dual Easy Fry & Grill

Für kleinere Haushalte ist die Dual Easy Fry & Grill von Tefal* eine gute Wahl: mit insgesamt 8,3 Litern sind die Kammern hier etwas kleiner.

Doppelkammer-Heißluftfritteuse mit zwei Schubladen

mit zwei Schubladen Fassungsvermögen: 5,1 Liter und 3,2 Liter

5,1 Liter und 3,2 Liter Funktionen: acht Automatikprogramme für Pommes, Fleisch, Fisch und Co., synchronisierte Endzeit (Sync)

An Flexibilität müssen Käufer hier nicht einbüßen, denn auch diese Doppelkammer-Heißluftfritteuse bietet eine Synch-Funktion, damit die Gerichte gleichzeitig fertig sind. Bei acht Automatikprogrammen für Pommes, Fisch, Gemüse, Gebäck und Co. ist die Bedienung besonders intuitiv. Bei Media Markt kostet die Tefal-Fritteuse aktuell 139 Euro und ist damit etwas günstiger als das Modell von Cosori.

