Renn-Übertragung: Netflix plant Formel-1-Hammer

Der Streaminganbieter Netflix erwägt Medienberichten zufolge, sich um die US-Übertragungsrechte für die Formel 1 zu bewerben.

Noch bis Ende dieses Jahres liegen die Rechte beim Sportsender ESPN. Dessen Platz könnte künftig Netflix einnehmen, berichteten die "Times" und "The Athletic". Die Rennsportserie hat allerdings in den USA einen deutlich geringeren Stellenwert als in Europa oder Südamerika.

Insider sagten der Nachrichtenagentur Reuters, die Ausschlussfrist für ESPN sei kürzlich ausgelaufen, innerhalb der der Sender seinen Vertrag hätte verlängern können. Nun könnten alle Bieter den Hut in den Ring werfen. Mit den Formel-1-Rechten könnte Netflix auf dem Erfolg seiner Doku-Serie "Drive to survive" aufbauen, die einen Blick hinter die Kulissen der Rennen ermöglicht und deren Popularität weltweit gesteigert hatte. ESPN, Netflix, der Formel-1-Eigentümer Liberty Media und die Formel 1 waren nicht für Stellungnahmen erreichbar.