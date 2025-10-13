Alles zu oe24VIP
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 26.350 aktien down -0.75% Andritz AG 60.25 aktien down -0.82% BAWAG Group AG 111.20 aktien up +1.09% CA Immobilien Anlagen AG 23.980 aktien up +2.48% CPI Europe AG 17.910 aktien up +1.24% DO & CO Aktiengesellschaft 225.50 aktien up +1.58% EVN AG 24.000 aktien up +0.21% Erste Group Bank AG 84.85 aktien up +1.56% Lenzing AG 25.100 aktien up +1.41% OMV AG 44.080 aktien down -0.18% Oesterreichische Post AG 29.850 aktien down -0.17% PORR AG 31.300 aktien up +4.86% Raiffeisen Bank Internat. AG 30.120 aktien up +3.22% SBO AG 27.000 aktien up +1.5% STRABAG SE 86.40 aktien up +4.35% UNIQA Insurance Group AG 13.240 aktien down -0.45% VERBUND AG Kat. A 63.40 aktien down -0.39% VIENNA INSURANCE GROUP AG 48.200 aktien up +0.52% Wienerberger AG 27.340 aktien up +2.01% voestalpine AG 32.860 aktien up +1.86%
KTM-Chef Stefan Pierer
© APA/FOTOKERSCHI.AT/WERNER KERSCHBAUMMAYR

Neuer CEO

Ex-KTM-Boss Stefan Pierer zieht sich auch als Pierer Industrie-Vorstand zurück

13.10.25, 09:35 | Aktualisiert: 13.10.25, 13:23
Beben in der KTM-Mutter Pierer Industrie. Friedrich Roithner kommt als neuer Vorstandsvorsitzender, aber Eigentümer bleibt weiterhin Stefan Pierer über seine Pierer Konzerngesellschaft.

Paukenschlag! Stefan Pierer hat sich auch aus dem operativen Geschäft der Pierer Industrie AG zurückgezogen, nachdem er bereits aus der KTM AG und der Pierer Mobility ausschied. Neuer Vorstandsvorsitzender in der Holding ist Friedrich Roithner, wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" unter Berufung auf das Firmenbuch berichteten. Der Pierer-Industrie-Vorstand besteht nun aus Friedrich Roithner (CEO), Zedin Sisic (CFO), Michaela Friepeß und Gottfried Neumeister, so die "Presse".

© oe24

Eigentümer bleibe weiterhin Stefan Pierer über seine Pierer Konzerngesellschaft. Die operative Ebene hat der ehemalige Sanierer nach 30 Jahren aber endgültig verlassen, obwohl seine Bestellung als Vorstandsvorsitzender noch bis Ende 2026 gelaufen wäre. Der 68-Jährige übernahm KTM nach der Pleite 1991 und führte den Motorradhersteller auf die Überholspur zurück - freilich wendete 2007 der Einstieg der indischen Bajaj-Gruppe einen neuerlichen Konkurs ab. Und auch 2025 sprang Bajaj im aktuellsten Konkursverfahren ein und stellte die Mittel zur Erfüllung der Insolvenzquote in Höhe von 30 Prozent bereit. Dafür werden die Inder die vollständige Kontrolle über die Pierer Bajaj AG, die derzeit 75 Prozent an der börsenotierten Pierer Mobility AG hält, übernehmen.

Beteiligungen in Pierer Industrie

Bereits 1987 gründete Pierer die heutige Pierer-Mobility-Beteiligungsgruppe, in der er Mehrheitsaktionär war. In der über beidem stehenden Pierer Industrie AG sind seine Beteiligungen gebündelt, dazu zählen etwa 80 Prozent an der Pankl-Gruppe und 100 Prozent an Abatec sowie ein Drittel der zuletzt mit dem Robau-Konsortium - Pierer Industrie, Mark Mateschitz und Raiffeisenlandesbank Oberösterreich - übernommenen Mehrheitsbeteiligung am oberösterreichischen Feuerwehrausrüster Rosenbauer.

Auch die Pierer Industrie durchlief ein Restrukturierungsverfahren und wird zur Schuldentilgung 2026/27 noch Vermögenswerte verkaufen - hier ist immer wieder von Pankl die Rede, hieß es in den "OÖN".

