Unternehmer geht: Zöchling nicht mehr Pierer-Vorstand

Stephan Zöchling (53), Chef des steirischen Auspuffherstellers Remus, hat offenbar den Vorstand von Pierer Industrie AG mit Sitz in Wels verlassen.

Dies berichteten die "Oberösterreichischen Nachrichten" am Samstag unter Berufung auf das Firmenbuch. Neuer Finanzvorstand neben Vorstandschef Stefan Pierer (68) ist Zedin Sisic. Der 38-jährige Welser leitet seit 2016 das Konzernrechnungswesen.

Zöchling war mit Jahresanfang in den Vorstand der Pierer Industrie AG geholt worden und hatte außerdem eine Funktion im Aufsichtsrat der Pierer Mobility AG übernommen. Er sollte seine Erfahrung als Sanierer einbringen. Seine Funktion als Aufsichtsratschef der KTM-Mutter Pierer Mobility legte Zöchling schon im Juni zurück.

250 Millionen Euro an Schulden tilgen

Zur Pierer Industrie AG gehört laut "OÖN" derzeit noch die Beteiligung an der Pierer-Mobility-Mutter Pierer Bajaj AG, außerdem der 80-Prozent-Anteil an der Autozuliefergruppe Pankl und der Drittel-Anteil am Rosenbauer-Gesellschafter Robau. Pierer Industrie, das ein europäisches Restrukturierungsverfahren durchlief, muss Ende 2026 und 2027 rund 250 Millionen Euro an Schulden tilgen.