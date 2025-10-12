Alles zu oe24VIP
Dusche
© getty

Bürokratie-Versehen

EU droht allen mit kalter Dusche: Das ist der Grund

12.10.25, 16:54
Europäer könnten bald kalt duschen müssen. Grund: Die EU hat lebenswichtige Materialien für Warmwasserspeicher nicht auf ihre Zulassungsliste gesetzt – ein bürokratisches Versehen mit drastischen Folgen. 

Mehr als 90 Prozent aller Warmwasserspeicher dürften ab 2027 nicht mehr verkauft werden, wenn Hafnium und Zirkonium keine EU-Zulassung erhalten, berichtet die renommierte Financial Times.

100 Jahren für die Emaillierung der Tanks 

Die Metalle Hafnium und Zirkonium sorgen seit über 100 Jahren für die Emaillierung der Tanks. „Hafnium ist absolut sicher in der Anwendung", betont Paolo Falcioni von der Hausgeräteverband Applia. Ohne diese Elemente „reißt die Glasur und das heiße Wasser ist nicht heiß".

Hersteller  schlagen Alarm 

Die Alternativen kosten das Vier- bis Fünffache und würden direkt an Verbraucher weitergegeben. Betroffen sind auch beliebte Wärmepumpen. Die Kommission verweist auf die Mitgliedstaaten, die bisher keinen Zulassungsantrag gestellt haben. Hersteller wie Ariston und Groupe Atlantic schlagen Alarm: „Die Auswirkungen wären enorm", warnt Jérôme Martel.

Regulatorische Unsicherheit  

Falcioni befürchtet, dass die regulatorische Unsicherheit sogar Investoren abschreckt: „Es gibt Unternehmen, die bereit sind, die Produktion nach Europa zurückzuverlagern, aber ohne diese Sicherheit werden sie es möglicherweise nicht tun."

