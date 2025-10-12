Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Politik-Live
Startseite Affären Meinungen Parteien Politik-Insider Regierung
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Politik
Koalitions-Krach: NEOS-Mandatarin fordert Rücktritt von Wöginger

Nach Prozess

Koalitions-Krach: NEOS-Mandatarin fordert Rücktritt von Wöginger

12.10.25, 15:37
Teilen

Der schwarze Klubobmann August Wöginger ist in seinem Prozess wegen Missbrauchs der Amtsgewalt mit einer Diversion davongekommen. Dann trat Neos-Abgeordnete Krisper zurück. Jetzt fordert Neos-Nationalrätin Wotschke den Rücktritt von Wöginger.

Paukenschlag in der Ampel-Koalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS. Im Prozess gegen ÖVP-Klubobmann August Wöginger und zwei Finanzbeamte wegen Missbrauchs der Amtsgewalt am Dienstag im Landesgericht Linz stimmt die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) einer Diversion zu. Das war am Dienstag.

Am Freitag kündigte die NEOS-Abgeordnete Stephanie Krisper ihren Rücktritt an. Ende Oktober wird sie ihr Mandat als Nationalratsabgeordnete zurücklegen. Ausschlaggebend für den Schritt sei, dass sich ihr Wirkungsbereich mit der pinken Regierungsbeteiligung "derart reduziert" habe, "dass ich keinen Sinn in meiner parlamentarischen Tätigkeit mehr sehe". Sie werde sich nun nach knapp acht Jahren wieder "aus einer unabhängigen Position heraus für Menschenrechte und gegen Korruption einsetzen".

Paukenschlag bei den Neos: Frontal gegen ÖVP-Klubchef Wöginger

Am Sonntag meldet sich schließlich die erste Abgeordnete in der Ampel-Koalition offen zum Wöginger-Prozess. Und fordert dessen Rücktritt.  Die NEOS-Nationalrätin Sophie Wotschke, JUNOS-Obfrau und Fraktionschefin im baldigen Pilnacek-Untersuchungsausschuss, trommelt jetzt auf X für das Wöginger-Aus im Parlament.

Lesen Sie auch

"Diversion heißt, eine Verurteilung wegen Bestimmung zu Amtsmissbrauch wäre wahrscheinlich gewesen. Und dennoch kein Rücktritt, nicht mal eine Entschuldigung! #ÖVP u #Wöginger verneinen Fehlverhalten. Stattdessen framed man Postenschacher als Bürgerservice", tobt Wotschke.

"Verantwortungsübernahme kann nicht bei der Türe zum Gerichtssaal enden. Die WKStA sollte Beschwerde einlegen", will die Pinke weitere Maßnahmen gegen den schwarzen Klubchef - auch strafrechtliche.

 

Koalitions-Krach: NEOS-Mandatarin fordert Rücktritt von Wöginger
© oe24

Pinke Nationalrätin Sophie Wotschke kritisiert den eigenen Koalitionspartner offen.

Jetzt wackelt die Ampel ordentlich.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden