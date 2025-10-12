Alles zu oe24VIP
Bitcoin STÜRZT nach Trump-Zoll-Drohung um 10.000 Dollar ab
Cybergeld

Bitcoin STÜRZT nach Trump-Zoll-Drohung um 10.000 Dollar ab

12.10.25, 14:03
Bitcoin erlebt dramatischen Absturz: Von 122.000 auf 112.000 Dollar innerhalb eines Tages – der Handelsstreit zwischen USA und China eskaliert mit neuen 100-Prozent-Zöllen. 

Donald Trump kündigt massive Strafzölle gegen China an und löst damit Turbulenzen auf den Kryptomärkten aus. „Wenn die USA stur an ihrem Kurs festhalten, wird China entschlossen entsprechende Maßnahmen ergreifen", warnt Peking und wirft Washington „Doppelmoral" vor.

Exportkontrollen

Der Streit entzündet sich an Chinas Exportkontrollen für seltene Erden – wichtige Rohstoffe für Smartphones, Elektromotoren und die Rüstungsindustrie. Trump reagiert mit der Drohung, ab 1. November Zölle von 100 Prozent auf chinesische Importe zu erheben, was zusammen mit bestehenden Aufschlägen auf 130 Prozent käme. Das hatte unmittelbare Auswirkungen auf das Cybergeld Bitcoin.

Absturz nach Allzeithoch

Experten befürchten nun eine harte Gegenreaktion Chinas, die den Handel zwischen den Großmächten zum Erliegen bringen und weitere Märkte erschüttern könnte. Für Bitcoin ist es ein Absturz nach dem Allzeithoch von mehr als 125.000 US-Dollar pro Coin Anfang dieser Woche.

