DIESE acht Zeugen könnten Benko vor Gericht VERNICHTEN

Ab Dienstag steht Signa-Gründer René Benko wegen betrügerischer Krida in Innsbruck vor Gericht, wo acht brisante Zeugen – darunter seine eigene Mutter und Schwester – aussagen werden.

Der gefallene Signa-Immobilien-Mogul René Benko muss sich ab Dienstag, 9 Uhr, in einem zweitägigen Prozess am Landesgericht Innsbruck verantworten. Während am ersten Tag nur Plädoyers und Benkos Befragung geplant sind, könnten am Mittwoch acht geladene Zeugen den Milliarden-Pleitier schwer belasten. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Signa-Finanzchef, Benkos Mutter und Schwester

Allen voran der ehemalige Signa-Finanzchef Manuel Pirolt (42) dürfte brisante Details enthüllen. Als langjähriger Vorstand der Laura-Privatstiftung – Benkos zentraler „Geldbunker" – kennt er die internen Geldflüsse genau. Pirolt musste selbst im März 2025 Insolvenz anmelden und hat seine Funktionen in der Benko-Stiftung schrittweise zurückgelegt.

Blanko-Unterschriften der Mutter

Besonders heikel: Auch Benkos Mutter Ingeborg (75) und seine Schwester (43) stehen auf der Zeugenliste. Die pensionierte Kindergärtnerin sorgte als mutmaßliche „Stroh-Mama" im komplexen Finanzkonstrukt wiederholt für Schlagzeilen. Auf dem Laptop der Schwester wurden Blanko-Unterschriften der Mutter sichergestellt. Beide werden voraussichtlich von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen.

Eine sichergestellte WhatsApp-Nachricht der Schwester an Benko vom 22. November 2023 – kurz nach der Signa-Pleite – spricht Bände, wie News berichtete: „€ 3 Mio sind als ,Ausschüttung' auf Mamas Konto eingegangen. Wieviel willst du weiter schicken? Und welcher Verwendungszweck? Schenkung?" Die Nachricht dokumentiert, wie Benko offenbar noch während der Insolvenz Millionenbeträge verschoben hat.

Benkos „Unterschriftenaugust" packt aus

Weitere Schlüsselzeugen sind Signa-Holding-Chef Marcus Mühlberger (63), der sich selbst als „Unterschriftenaugust" bezeichnete, wie News enthüllte, und Chefcontroller Arthur A., der sein Wissen bereits bereitwillig mit den Ermittlern geteilt hat. Auch Masseverwalter Andreas Grabenweger wird aussagen – er erlangte Bekanntheit, als er feststellen musste, dass Benko trotz Pleite weiterhin mit einem beschlagnahmten Motorboot über den Gardasee schipperte. Zwei Buchhalterinnen, Patricia M. und Sandra K., runden die Zeugenliste ab.

Größter Wirtschafts-Prozess aller Zeiten

Der Innsbrucker Prozess markiert nur den Auftakt eines größeren Prozessreigens für den gefallenen Signa-Gründer. Das Ausmaß des Zusammenbruchs ist gewaltig: Seit Ende 2023 meldeten bereits 156 Signa-Gesellschaften Insolvenz an – 138 in Wien und 18 in Innsbruck.