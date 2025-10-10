Alles zu oe24VIP
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 27.150 aktien up +0.18% Andritz AG 61.00 aktien up +0.33% BAWAG Group AG 110.60 aktien down -0.18% CA Immobilien Anlagen AG 23.760 aktien up +1.37% CPI Europe AG 17.730 aktien up +0.28% DO & CO Aktiengesellschaft 227.00 aktien down -1.3% EVN AG 23.850 aktien up +0.21% Erste Group Bank AG 84.45 aktien down -0.18% Lenzing AG 25.250 aktien up +0.6% OMV AG 45.060 aktien up +0.09% Oesterreichische Post AG 30.050 aktien up +1.52% PORR AG 30.500 aktien up +0.49% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.860 aktien up +0.74% SBO AG 27.350 aktien up +0.55% STRABAG SE 85.90 aktien down -0.46% UNIQA Insurance Group AG 13.180 aktien down -0.75% VERBUND AG Kat. A 64.60 aktien up +1.17% VIENNA INSURANCE GROUP AG 47.650 aktien down -0.73% Wienerberger AG 27.020 aktien down -2.03% voestalpine AG 33.300 aktien down -0.77%
Benko-Domino! 99 Signa-Gesellschaften meldeten allein heuer Insolvenz an

10.10.25, 09:01 | Aktualisiert: 10.10.25, 11:34
Bisher 156 der über tausend Signa-Gesellschaften insolvent - AKV rechnet mit weiteren Rekordjahr bei Firmenpleiten

Die Abwicklung des Signa-Geflechts treibt die Zahl der Insolvenzen auch heuer in die Höhe. Allein heuer in den ersten drei Quartalen haben 99 der über tausend Signa-Gesellschaften Insolvenz angemeldet. Seit Zusammenbruch des einstigen Immobilienkonzerns von René Benko Ende 2023 wurde über das Vermögen von insgesamt 156 Gesellschaften ein Insolvenzverfahren eröffnet, 138 in Wien und 18 in Innsbruck, teilte der AKV am Freitag mit.

Neben Signa haben sich auch viele andere Immobilienprojektentwickler in die Pleite verabschiedet, darunter LNR, 6B47, Sveta, Süba, VMF, Imfarr. Laut AKV entfielen die nach Schuldenhöhe acht größten Insolvenzen auf Unternehmen aus der Immobilienentwicklung. Zu den 329 Pleiten im Immobiliensektor kamen in den ersten drei Quartalen 2025 noch 673 Insolvenzen in der Baubranche.

Laut AKV steuert Österreich auf das dritte Rekordpleitenjahr in Folge zu. Die eröffneten Firmeninsolvenzen liegen über den Werten der Jahre der Finanzkrise 2007 und 2008. Der Alpenländische Kreditorenverband rechnet bis Jahresende mit fast 7.300 Firmeninsolvenzen, bis Ende September waren 5.406.

