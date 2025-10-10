Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 27.150 aktien up +0.18% Andritz AG 61.00 aktien up +0.33% BAWAG Group AG 110.60 aktien down -0.18% CA Immobilien Anlagen AG 23.760 aktien up +1.37% CPI Europe AG 17.730 aktien up +0.28% DO & CO Aktiengesellschaft 227.00 aktien down -1.3% EVN AG 23.850 aktien up +0.21% Erste Group Bank AG 84.45 aktien down -0.18% Lenzing AG 25.250 aktien up +0.6% OMV AG 45.060 aktien up +0.09% Oesterreichische Post AG 30.050 aktien up +1.52% PORR AG 30.500 aktien up +0.49% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.860 aktien up +0.74% SBO AG 27.350 aktien up +0.55% STRABAG SE 85.90 aktien down -0.46% UNIQA Insurance Group AG 13.180 aktien down -0.75% VERBUND AG Kat. A 64.60 aktien up +1.17% VIENNA INSURANCE GROUP AG 47.650 aktien down -0.73% Wienerberger AG 27.020 aktien down -2.03% voestalpine AG 33.300 aktien down -0.77%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Handel
Marcel Haraszti, Vorstand REWE International AG
© REWE Group | Marcel Haraszti, Vorstand REWE International AG

Billa und Adeg

REWE plant die Übernahme von Unimärkten

10.10.25, 05:02 | Aktualisiert: 10.10.25, 11:30
Teilen

Will Marktanteil in Oberösterreich erhöhen. Adeg und Billa als wahrscheinlichste Rewe-Modelle. Die Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben. 

Der Rewe-Konzern bringt sich in Stellung für die Übernahme von Unimarkt-Standorten. Dabei dürfte es vor allem um die Umwandlung in Adeg-, in manchen Fällen auch Penny- und Billa-Filialen gehen. Wie viele Geschäfte man übernehmen möchte, wollte Rewe-Österreich-Chef Marcel Haraszti im APA-Gespräch noch nicht verraten, er lässt aber großes Interesse erkennen, den Marktanteil in Oberösterreich zu erhöhen.

Unimarkt - FranchiseCH - Partner Trinkl
© Unimarkt

Unimarkt hat seine gut 90 Standorte dem Mitbewerb zum Kauf angeboten und würde die Transaktionen gerne bis Jahresende über die Bühne bringen. Aufgrund der Marktkonzentration im österreichischen Lebensmittelhandel ist davon auszugehen, dass die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) genau prüfen wird. Ob aus seiner Sicht in dieser kurzen Zeit ein nahtloser Übergang zu schaffen ist, lässt Haraszti offen. "Das hängt nicht von uns ab, da gibt es viele Player, die diesen Prozess mitentscheiden", sagt er. "Ende des Jahres ist sicherlich sportlich, aber nicht unrealistisch", es könnte sich theoretisch aber auch noch länger ziehen - "und es ist natürlich auch wichtig, dass die Kaufleute Mitsprache haben". Hinzuzufügen ist, dass auch Spar, Lidl und Hofer bereits Interesse an Standorten signalisiert haben.

Oberösterreich für Rewe attraktives Terrain

Oberösterreich, wo sich rund die Hälfte der Unimarkt-Filialen befindet, ist für den Rewe-Konzern ein attraktives Terrain. Denn man habe hier im Vergleich zu anderen Bundesländern noch einen eher geringen Marktanteil. "Es würde uns freuen, hier besser vertreten zu sein", so Haraszti. Österreichweit hat Rewe derzeit mit Billa, Billa Plus, Penny und Adeg rund ein Drittel Marktanteil im Lebensmittelhandel.

Primär würde er eine Zukunft für Unimarkt-Filialen als Adeg-Geschäfte sehen, weil das "ländliche Kaufmannsmodell" ähnlich sei, aber auch Billa-Filialen oder Standorte des Diskonters Penny seien möglich. "Für Penny wäre das ein guter Einstieg. Penny hat aktuell nur 46 Filialen in Oberösterreich." Dass aus einzelnen Unimärkten Bipa-Filialen werden, sei nicht ausgeschlossen, aber eher unwahrscheinlich, ebenso bei Billa Plus.

Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben

Generell sieht Haraszti Unimarkt und Rewe als sehr kompatibel an: "Wir sind ja eine Genossenschaft in unserer DNA. Unsere Eigentümer sind die Kaufleute in Deutschland. Auch Unimarkt hat viele Kaufleute", sagt er. "Wir wollen, dass die Unimarkt-Standorte weitergeführt werden, um die Zukunft der Lebensmittelversorgung in Oberösterreich sicherzustellen", verweist er darauf, dass viele Gemeinden - bundesweit sind es 580 - keinen eigenen Nahversorger mehr haben, Tendenz steigend.

Und Haraszti versichert, man wolle den Unimarkt-Mitarbeitenden "einen sicheren Arbeitsplatz" bieten. "Wir sind ja auch darauf aus, dass wir mit Adeg und Billa aufgrund der Marke dann mehr Umsatz machen. Da werden tendenziell mehr Arbeitsplätze geschaffen." Er will aber auch Mitarbeitende von Standorten, "die wir nicht bekommen oder die geschlossen werden" ansprechen, "wir freuen uns über jede Bewerbung."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden