Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 27.150 aktien up +0.18% Andritz AG 61.00 aktien up +0.33% BAWAG Group AG 110.60 aktien down -0.18% CA Immobilien Anlagen AG 23.760 aktien up +1.37% CPI Europe AG 17.730 aktien up +0.28% DO & CO Aktiengesellschaft 227.00 aktien down -1.3% EVN AG 23.850 aktien up +0.21% Erste Group Bank AG 84.45 aktien down -0.18% Lenzing AG 25.250 aktien up +0.6% OMV AG 45.060 aktien up +0.09% Oesterreichische Post AG 30.050 aktien up +1.52% PORR AG 30.500 aktien up +0.49% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.860 aktien up +0.74% SBO AG 27.350 aktien up +0.55% STRABAG SE 85.90 aktien down -0.46% UNIQA Insurance Group AG 13.180 aktien down -0.75% VERBUND AG Kat. A 64.60 aktien up +1.17% VIENNA INSURANCE GROUP AG 47.650 aktien down -0.73% Wienerberger AG 27.020 aktien down -2.03% voestalpine AG 33.300 aktien down -0.77%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Handel
Symbolbild Temu
© apa

"Massiver Druck"

BILLIGFLUT aus China: Österreich startet Offensive gegen Temu und Shein

10.10.25, 11:18
Teilen

Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer und Finanzstaatssekretärin Eibinger-Miedl kündigen harte Maßnahmen gegen chinesische Online-Plattformen an, die mit Billigprodukten den heimischen Handel bedrohen. 

Der österreichische Handel steht unter massivem Druck durch Billig-Plattformen wie Temu und Shein. Diese überschwemmen den Markt mit zollfreien Produkten aus China – oft unter Umgehung europäischer Standards und Abgaben. Die Bundesregierung schlägt jetzt zurück.

4,6 Milliarden (!) Pakete aus Fernost 

Die Zahlen sind alarmierend: 4,6 Milliarden Pakete aus Fernost fluteten 2024 den EU-Markt, davon über 100 Millionen allein nach Österreich. Nur etwa 1 Prozent wird kontrolliert. Der Trick der chinesischen Plattformen: Sie nutzen die 150-Euro-Zollfreigrenze, um Produkte abgabenfrei in die EU zu schleusen – oft falsch deklariert und ohne Einhaltung europäischer Sicherheitsstandards.

Dramatische Folgen für heimische Händler  

Die Folgen für heimische Händler sind dramatisch. Sie verlieren massiv Marktanteile, während sie selbst

  • hohe Steuern,
  • Mieten und
  • Löhne

zahlen müssen.

Hattmannsdorfer: "Das bedroht unsere Wirtschaftsstruktur"

Dazu kommt ein erschreckendes Sicherheitsrisiko: Laut EU-Spielzeugverband sind 95 Prozent der auf Temu gekauften Spielzeuge unsicher. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) warnt: „Die Billigflut aus China bedroht nicht nur den heimischen Handel, sondern unsere gesamte Wirtschaftsstruktur."

BILLIGFLUT aus China: Österreich startet Offensive gegen Temu und Shein
© oe24

Hinter der Entwicklung steckt Strategie: China hat Europa gezielt als E-Commerce-Zielmarkt ins Visier genommen – auch als Reaktion auf US-Zölle. Die chinesische Führung will das grenzüberschreitende E-Commerce-Volumen jährlich um 10 Prozent steigern. Rainer Will vom Handelsverband kritisiert: „Plattformen wie Temu oder Shein schleusen Milliarden Produkte durch den europäischen Markt – oft ohne Abgaben, ohne Kontrolle, ohne Verantwortung."

DAS plant Österreich gegen die China-Plattformen

Auf Druck Österreichs kommt jetzt die EU-Zollreform: Die 150-Euro-Zollfreigrenze wird mit 1.1.2028 abgeschafft. Zusätzlich wird eine Handling-Gebühr von zwei Euro pro Produktposition eingeführt. Plattformen müssen künftig für korrekte Deklaration, Abgaben und Produktkonformität haften. Eine zentrale EU-Zollbehörde mit KI-basierter Risikoanalyse soll entstehen. Auf nationaler Ebene setzt Österreich auf Webcrawler und intensivere Zollkontrollen.

 

Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl betont: „Ein faires Wettbewerbsumfeld ist die Grundlage für eine starke und resiliente Wirtschaft." Der Handelsverband beziffert den jährlichen Verlust an Mehrwertsteuereinnahmen auf eine Milliarde Euro. Ohne Gegenmaßnahmen drohen nicht nur Steuerausfälle, sondern auch der Verlust von Arbeitsplätzen und lebendigen Innenstädten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden