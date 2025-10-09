Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 26.700 aktien equal +0% Andritz AG 60.75 aktien up +1.67% BAWAG Group AG 110.40 aktien up +0.45% CA Immobilien Anlagen AG 23.560 aktien up +1.03% CPI Europe AG 17.710 aktien down -1.12% DO & CO Aktiengesellschaft 230.50 aktien up +0.44% EVN AG 23.950 aktien up +1.05% Erste Group Bank AG 84.75 aktien up +0.77% Lenzing AG 25.400 aktien up +0.99% OMV AG 45.300 aktien up +1.07% Oesterreichische Post AG 29.750 aktien up +0.51% PORR AG 30.350 aktien up +1.34% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.820 aktien down -0.86% SBO AG 27.300 aktien up +0.74% STRABAG SE 86.00 aktien up +2.38% UNIQA Insurance Group AG 13.240 aktien up +0.46% VERBUND AG Kat. A 63.90 aktien up +0.16% VIENNA INSURANCE GROUP AG 47.950 aktien up +0.1% Wienerberger AG 27.520 aktien up +1.62% voestalpine AG 33.620 aktien up +0.96%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. Handel
Will Rainer, Handelsverband Geschäftsführer
© Selina Palla | Rainer Will, Handelsverband Geschäftsführer

Gipfel in Gmunden

Tag des Handels: Minister beim großen Branchentreffen

09.10.25, 15:41
Teilen

Geopolitische Herausforderungen, Resilienz, KI, Agrar- & Wettbewerbspolitik und Ernährungstrends zentrale Themen beim Gipfeltreffen in Gmunden. 

Bei der 21. Ausgabe des Tag des Handels, der am 9. und 10. Oktober 2025 im Toscana Congress Gmunden stattfindet, wurde mit mehr als 400 Teilnehmer:innen – darunter die wichtigsten CEOs aus der Welt des Handels – ein neuer Besucherrekord aufgestellt.

Für die Eröffnung des Kongresses standen dieses Mal HV-Geschäftsführer Rainer Will, REGAL-Geschäftsführer Roland Pirker sowie der Bürgermeister von Gmunden, Stefan Krapf, gemeinsam auf der Bühne. Rainer Will fokussierte in seinen einleitenden Worten auf das Positive: "Der österreichische Handel ist mit 615.000 Beschäftigten größter privatwirtschaftlicher Arbeitgeber des Landes. Wir wollen unsere Lebensmittelqualität in der Nahversorgung gemeinsam mit unseren Partnern entlang der Wertschöpfungskette aufrechterhalten. Wer die Inflation bekämpfen will, muss die richtigen Stellschrauben drehen – Energiekosten runter, Kreuzbeteiligungen bei Energieversorgern abschaffen, eine harte Kante gegen Online-Ramschhändler wie Temu und weniger Bürokratie."

Am Programm: Künstliche Intelligenz, Bürokratie, Resilienz & Fair Play im Handel

Das Programm des Tag des Handels 2025 hatte es in sich: Der deutsche Autor und Digitalexperte Sascha Lobo widmete seine Keynote der Frage, was die KI-Transformation für Wirtschaft und Gesellschaft bedeutet. "Die sanfte Überregulierung der EU betrifft nicht nur den Handel, sondern auch die Künstliche Intelligenz. Der Handel der Zukunft ist aber eine KI-Maschine, die vorhersagt, welche Aufmerksamkeit sich wie monetarisieren lässt – und auch gleich die Umsetzung organisiert", ist Lobo überzeugt.

Auch die Politik gab sich ein Stelldichein: Rainer Will diskutierte gemeinsam mit dem Landeshauptmann von Oberösterreich, Thomas Stelzer, und Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig über den Bürokratiedschungel in Österreich, Strategien gegen die hohe Inflation, die Selbstversorgung mit Lebensmitteln und Maßnahmen zur Sicherstellung eines Level Playing Fields im Onlinehandel.

"Der Lebensmittelhandel und die Nahversorger sind wichtige Vertriebskanäle für die heimische Landwirtschaft. Die aktuelle Billigpreis-Debatte gefährdet diese Wertschöpfungskette – das, was sich Landwirtschaft und Handel über Jahrzehnte aufgebaut haben. Wir brauchen wieder mehr Wertschätzung für hochwertige Lebensmittel aus heimischer Produktion", sagten Landwirtschaftsminister Totschnig und Landeshauptmann Stelzer unisono.

Komplexitätsforscher Peter Klimek beantwortete in seinem Vortrag die Frage, wie wir die Resilienz und Versorgungssicherheit in Zeiten globaler Turbulenz sicherstellen können.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden