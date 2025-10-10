Elektroauto-Überraschung im VW-Konzern: Mehr Verkäufe

Elektroautos ziehen stark an, im dritten Quartal verkaufte der Volkswagen-Konzern deutlich mehr. In Europa ist VW Marktführer bei vollelektrischen Fahrzeugen.

Der Volkswagen-Konzern hat im dritten Quartal dank des starken Zuwachses bei Elektroautos etwas mehr Fahrzeuge verkauft. Die Auslieferungen an Kunden stiegen im Jahresvergleich um ein Prozent auf knapp 2,2 Millionen Fahrzeuge, wie VW am Freitag mitteilte. Schwach verlief weiter das Geschäft im wichtigen Markt China, wo der deutsche Konzern mit dem harten Preiswettbewerb lokaler Elektroautoanbieter kämpft.

In China verkaufte VW aber 7% weniger

Insgesamt übergab VW mit all seinen Marken in der Volksrepublik 660.300 Fahrzeuge und damit um 7,2 Prozent weniger. In Europa und den USA hingegen zogen die Verkäufe von vollelektrischen Autos (BEV - battery electric vehicles) stark an. Im Vorjahr war das Geschäft mit den Stromern in Europa unter anderem von gestutzten oder beendeten Förderprogrammen belastet worden. In den USA dürften heuer vorgezogene Käufe vor dem Aus von Kaufanreizen angetrieben haben. Insgesamt legte VW bei den Elektroautos um ein Drittel auf 252.100 Fahrzeuge zu.

Marktführer in Europa bei vollelektrischen Fahrzeugen

Der Marktanteil von VW bei Elektroautos lag auf dem Heimatkontinent zuletzt bei 27 Prozent - und damit vor der Konkurrenz. In Westeuropa war von Jänner bis September jedes fünfte ausgelieferte Fahrzeug ein reiner Stromer. Ein Jahr zuvor waren es noch 12 Prozent.

Auch die E-Auto-Bestellungen zogen dem Vernehmen nach weiter kräftig an: In Westeuropa lag der Wert in den ersten drei Quartalen um fast zwei Drittel höher als ein Jahr zuvor.

Marke Volkswagen auf Vorjahresniveau

Die Marke Volkswagen lag im dritten Quartal mit 1,17 Millionen Autos auf Vorjahresniveau. Bei der wichtigen Konzerntochter Audi fielen die Auslieferungen um 2,6 Prozent auf 392.200 Autos. Der Sportwagenbauer Porsche AG verkaufte wie bekannt 5,7 Prozent weniger mit 66.100 Wagen.

Bei der Nutzfahrzeugholding Traton unter anderem MAN, Scania) verzeichnete Volkswagen ein Minus von 16,2 Prozent auf 71.500 Lkw und Busse.