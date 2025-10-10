Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 27.150 aktien up +0.18% Andritz AG 60.55 aktien down -0.41% BAWAG Group AG 110.30 aktien down -0.45% CA Immobilien Anlagen AG 23.640 aktien up +0.85% CPI Europe AG 17.760 aktien up +0.45% DO & CO Aktiengesellschaft 226.00 aktien down -1.74% EVN AG 23.850 aktien up +0.21% Erste Group Bank AG 83.85 aktien down -0.89% Lenzing AG 25.300 aktien up +0.8% OMV AG 44.880 aktien down -0.31% Oesterreichische Post AG 29.950 aktien up +1.18% PORR AG 30.650 aktien up +0.99% Raiffeisen Bank Internat. AG 29.700 aktien up +0.2% SBO AG 27.150 aktien down -0.18% STRABAG SE 85.00 aktien down -1.51% UNIQA Insurance Group AG 13.140 aktien down -1.05% VERBUND AG Kat. A 64.50 aktien up +1.02% VIENNA INSURANCE GROUP AG 47.650 aktien down -0.73% Wienerberger AG 26.980 aktien down -2.18% voestalpine AG 32.840 aktien down -2.15%
  1. oe24.at
  2. Business
  3. International
ID Buzz
© Getty

Starker Zuwachs

Elektroauto-Überraschung im VW-Konzern: Mehr Verkäufe

10.10.25, 08:02 | Aktualisiert: 10.10.25, 11:45
Teilen

Elektroautos ziehen stark an, im dritten Quartal verkaufte der Volkswagen-Konzern deutlich mehr. In Europa ist VW Marktführer  bei vollelektrischen Fahrzeugen. 

Der Volkswagen-Konzern hat im dritten Quartal dank des starken Zuwachses bei Elektroautos etwas mehr Fahrzeuge verkauft. Die Auslieferungen an Kunden stiegen im Jahresvergleich um ein Prozent auf knapp 2,2 Millionen Fahrzeuge, wie VW am Freitag mitteilte. Schwach verlief weiter das Geschäft im wichtigen Markt China, wo der deutsche Konzern mit dem harten Preiswettbewerb lokaler Elektroautoanbieter kämpft.

In China verkaufte VW aber 7% weniger

Insgesamt übergab VW mit all seinen Marken in der Volksrepublik 660.300 Fahrzeuge und damit um 7,2 Prozent weniger. In Europa und den USA hingegen zogen die Verkäufe von vollelektrischen Autos (BEV - battery electric vehicles) stark an. Im Vorjahr war das Geschäft mit den Stromern in Europa unter anderem von gestutzten oder beendeten Förderprogrammen belastet worden. In den USA dürften heuer vorgezogene Käufe vor dem Aus von Kaufanreizen angetrieben haben. Insgesamt legte VW bei den Elektroautos um ein Drittel auf 252.100 Fahrzeuge zu.

Marktführer in Europa bei vollelektrischen Fahrzeugen

Der Marktanteil von VW bei Elektroautos lag auf dem Heimatkontinent zuletzt bei 27 Prozent - und damit vor der Konkurrenz. In Westeuropa war von Jänner bis September jedes fünfte ausgelieferte Fahrzeug ein reiner Stromer. Ein Jahr zuvor waren es noch 12 Prozent.

Auch die E-Auto-Bestellungen zogen dem Vernehmen nach weiter kräftig an: In Westeuropa lag der Wert in den ersten drei Quartalen um fast zwei Drittel höher als ein Jahr zuvor.

Marke Volkswagen auf Vorjahresniveau

Die Marke Volkswagen lag im dritten Quartal mit 1,17 Millionen Autos auf Vorjahresniveau. Bei der wichtigen Konzerntochter Audi fielen die Auslieferungen um 2,6 Prozent auf 392.200 Autos. Der Sportwagenbauer Porsche AG verkaufte wie bekannt 5,7 Prozent weniger mit 66.100 Wagen.

Bei der Nutzfahrzeugholding Traton unter anderem MAN, Scania) verzeichnete Volkswagen ein Minus von 16,2 Prozent auf 71.500 Lkw und Busse.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden