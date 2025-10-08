Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Ursula Von der Leyen
© Getty

Luftraumverletzung

EU-Chefin attackiert Putin: "Das ist hybride Kriegsführung"

08.10.25, 10:15
Teilen

Von der Leyen macht aber nicht Russland für alle Vorfälle verantwortlich 

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wertet die jüngsten Drohnen-Vorfälle und andere Luftraumverletzungen in Europa als hybride Kriegsführung. "Dies sind keine zufälligen Schikanen", sagte sie am Mittwoch vor dem EU-Parlament in Straßburg. Es handle sich vielmehr um eine zusammenhängende und eskalierende Kampagne mit dem Ziel, die Bürger zu verunsichern, die Entschlossenheit der EU zu testen, die Union zu spalten und die Unterstützung für die Ukraine zu schwächen.

"Und es ist an der Zeit, es beim Namen zu nennen. Das ist hybride Kriegsführung." Von der Leyen macht Russland nicht für alle Vorfälle verantwortlich. Es sei jedoch klar, dass es das Ziel Russlands sei, in Europa "Zwietracht zu säen". Vertreter der EU haben einige der jüngsten Vorfälle Moskau zugeschrieben. Beim Kampf gegen den hybriden Krieg Russlands gehe es nicht nur um traditionelle Verteidigung, sagte von der Leyen. Dies erfordere von allen eine neue Denkweise. "Wir können uns entweder wegducken und zusehen, wie die russischen Bedrohungen eskalieren, oder wir begegnen ihnen mit Einigkeit, Abschreckung und Entschlossenheit."

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden