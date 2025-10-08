EU-Chefin attackiert Putin: "Das ist hybride Kriegsführung"

Von der Leyen macht aber nicht Russland für alle Vorfälle verantwortlich

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wertet die jüngsten Drohnen-Vorfälle und andere Luftraumverletzungen in Europa als hybride Kriegsführung. "Dies sind keine zufälligen Schikanen", sagte sie am Mittwoch vor dem EU-Parlament in Straßburg. Es handle sich vielmehr um eine zusammenhängende und eskalierende Kampagne mit dem Ziel, die Bürger zu verunsichern, die Entschlossenheit der EU zu testen, die Union zu spalten und die Unterstützung für die Ukraine zu schwächen.

"Und es ist an der Zeit, es beim Namen zu nennen. Das ist hybride Kriegsführung." Von der Leyen macht Russland nicht für alle Vorfälle verantwortlich. Es sei jedoch klar, dass es das Ziel Russlands sei, in Europa "Zwietracht zu säen". Vertreter der EU haben einige der jüngsten Vorfälle Moskau zugeschrieben. Beim Kampf gegen den hybriden Krieg Russlands gehe es nicht nur um traditionelle Verteidigung, sagte von der Leyen. Dies erfordere von allen eine neue Denkweise. "Wir können uns entweder wegducken und zusehen, wie die russischen Bedrohungen eskalieren, oder wir begegnen ihnen mit Einigkeit, Abschreckung und Entschlossenheit."