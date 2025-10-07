Krieg mit der NATO: Putin startet "Phase 0"

Russland bereitet sich auf einen Krieg mit dem Westen vor.

Nach Einschätzung westlicher Militärexperten hat Russland die sogenannte „Phase 0“ eines möglichen Konflikts mit der NATO eingeleitet. Diese Phase bedeutet noch keinen offenen Krieg, gilt aber als strategische Vorbereitung – eine Mischung aus psychologischer Kriegsführung, gezielten Provokationen und Desinformationskampagnen. Laut dem renommierten Institute for the Study of War (ISW) soll sie den politischen und gesellschaftlichen Widerstand der westlichen Staaten systematisch schwächen.

Putin setzt auf Angst und Verunsicherung

Anstatt auf offene militärische Angriffe zu setzen, setzt der Kreml auf subtilere Mittel: Drohnenvorstöße, Luftraumverletzungen und Fake News sollen Unsicherheit schaffen und die Reaktionsfähigkeit der NATO testen. Russische Staatsmedien warnen regelmäßig vor angeblichen westlichen Provokationen, während Geheimdienste von „False-Flag“-Operationen sprechen – inszenierten Angriffen, die Russland dem Westen in die Schuhe schieben könnte.

Gleichzeitig reorganisiert Moskau seine militärische Infrastruktur. Die Wiederherstellung der westlichen Militärbezirke, Truppenbewegungen entlang der finnischen Grenze und groß angelegte Manöver wie „Zapad 2025“ mit Belarus zeigen, dass Russland seine Streitkräfte systematisch auf eine mögliche Konfrontation vorbereitet.

© Screenshot/Youtube

NATO reagiert mit Aufrüstung

Die NATO sieht in diesen Schritten keine unmittelbare Kriegsgefahr, wohl aber eine gefährliche hybride Eskalation. Mehrere Mitgliedsstaaten – darunter Polen und die baltischen Länder – meldeten jüngst russische Drohnenüberflüge. In der EU werden Pläne für eine sogenannte „Drohnenmauer“ diskutiert, ein digitales Schutzsystem aus Sensoren und Abwehrwaffen entlang der Ostgrenze.

Militärexperten betonen, dass Russland seine Kriegsführung modernisiert hat: Schnelligkeit, Masse, Drohnen und elektronische Kriegsführung ersetzen klassische Panzerarmeen. NATO-Staaten versuchen, darauf zu reagieren – unter anderem durch verstärkte Kooperation mit der Ukraine, die als Vorreiterin moderner Drohnenkriegsführung gilt.

© AFP

Experten warnen

Offiziell weist der Kreml jede Kriegsabsicht zurück. Präsident Wladimir Putin bezeichnete die westlichen Befürchtungen zuletzt als „reine Propaganda“. Doch laut Analysten verfolgt Russland mit „Phase 0“ ein langfristiges Ziel: die Erosion westlicher Entschlossenheit. Durch gezielte Störaktionen, Cyberangriffe und politische Einflussnahme soll die NATO von innen heraus geschwächt werden.

Die Karte zeigt Drohnensichtungen und Flughafensperren in Europa seit Anfang September. Besonders viele Flughafensperren gab es in Dänemark, Polen und an den Flughäfen in Oslo, Kopenhagen und München. Drohnensichtungen wurden vor allem in Polen, Rumänien und Dänemark gemeldet. Die betroffenen Länder sind überwiegend NATO-Mitglieder. Quelle: APA.

Beobachter warnen: Auch wenn ein direkter Angriff unwahrscheinlich scheint, wächst das Risiko unbeabsichtigter Eskalationen. Schon ein missverstandenes Manöver oder ein abgestürzter Flugkörper könnte eine gefährliche Kettenreaktion auslösen.