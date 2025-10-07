Alles zu oe24VIP
EU-Kommission will Stahlzölle ausweiten

Brüssel

EU-Kommission will Stahlzölle ausweiten

07.10.25, 16:11
Zollfreies Kontingent halbieren - Darüber hinaus 50-prozentiger Zoll. 

Die EU-Kommission hat eine Ausweitung der EU-Zölle auf Stahl vorgeschlagen.

Künftig solle nur noch halb so viel Stahl zollfrei auf den EU-Markt gelangen wie bisher, erklärte EU-Industriekommissar Stéphane Séjourné am Mittwoch im Onlinedienst X. Darüber hinaus solle ein 50-prozentiger Zoll fällig werden. Brüssel will die europäische Stahlindustrie so vor der billigeren Konkurrenz aus China schützen.

