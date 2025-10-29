Schon wieder! Amazon-Crash legt halbes Internet lahm

Ein massiver Ausfall der Cloud-Dienste Amazon Web Services (AWS) und Microsoft Azure hat am Dienstag weltweit zu massiven Internet-Störungen geführt. Zahlreiche Websites, Apps und Online-Dienste waren über Stunden nicht erreichbar.

Wie die Plattform Downdetector meldet, begannen die Probleme gegen 17.30 Uhr MEZ. Nutzer berichteten über Zugriffsprobleme auf cloudbasierte Anwendungen, Webseiten und Geschäftssysteme. Betroffen waren unter anderem Microsoft 365, Xbox, Outlook, Starbucks, Costco und Kroger. Auch Entwickler-Tools wie Blackbaud oder das populäre Online-Spiel Minecraft kämpften mit Verbindungsproblemen.

Die Daten von Downdetector zeigen einen massiven Anstieg der Fehlermeldungen bei beiden Cloud-Anbietern – ein deutliches Zeichen, dass es sich nicht um ein isoliertes Problem handelt. Besonders brisant: Der gleichzeitige Ausfall von AWS und Azure betrifft einen Großteil der weltweiten Internet-Infrastruktur. Über ihre Server laufen unzählige Geschäftsprozesse, Streaming-Angebote und Online-Shops.

AWS down

In sozialen Netzwerken machten Nutzer ihrem Ärger Luft. Auf X schrieb ein User sarkastisch: „Erst AWS, jetzt Azure – ich liebe es, wenn ein paar große Firmen das halbe Internet besitzen!“

Der Vorfall ist bereits der zweite große AWS-Ausfall innerhalb von zehn Tagen und heizt die Diskussion über die Abhängigkeit der digitalen Welt von wenigen Cloud-Giganten erneut an. Experten warnen: Wenn zwei der größten Anbieter gleichzeitig ausfallen, zeigt das, wie anfällig die globale Internetstruktur tatsächlich ist.