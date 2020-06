Jetzt kann WhatsApp automatisch antworten

Die praktische Chat-Funktion kann Zeit und Nerven sparen.

Wer WhatsApp intensiv nutzt und viele Kontakte hat, wird Tag für Tag mit Nachrichten regelrecht geflutet. Dabei gibt es immer wieder auch Chats, deren Inhalte nicht allzu wichtig sind. Dennoch kosten auch Antworten auf Nachrichten wie „Wie geht es dir?“, „Hallo“ oder „Was steht am Plan?“ wertvolle Zeit. Da wäre es doch praktisch, wenn solche Fragen automatisch beantwortet würden.

Automatische Antworten

Und genau das kann WhatsApp - zumindest die Android-Version. Alles was der Nutzer dazu braucht, ist die App "AutoResponder" vom Entwickler TK Studio. Diese ist kostenlos im offiziellen Play Store zu haben. Bei der Anwendung handelt es sich quasi um einen automatischen Chat-Bot. Gibt man diesem Zugriff auf WhatsApp, kann er bestimmte Fragen völlig ohne Zutun des Nutzers beantworten.

So funktioniert´s

Das Praktische an AutoResponder ist, dass man die Antworten individuell anpassen kann. Dazu muss man im „Erhalten“- und im „Sende“-Feld lediglich die mögliche Frage/Nachricht und die gewünschte Antwort eingeben. Hier lässt sich auch festlegen, ob der Wortlaut exakt sein muss, oder auch auf ähnliche Nachrichten geantwortet werden soll. Erhält man zum Beispiel eine WhatsApp mit dem Inhalt „Hallo“, kann man einstellen, dass der Chat-Bot darauf mit „Hallo, wie geht es dir?“ antwortet. Auf ein „Danke“ kann man als automatische Antwort etwa „Gern geschehen“ eingeben. Die App funktioniert in Einzel- sowie in Gruppenchats.

Darüber hinaus bietet AutoResponder noch viele weitere Einstellungsmöglichkeiten. Doch selbst mit den Basisfunktionen lassen sich Zeit und Nerven sparen. Überhaupt dann, wenn man gerade sehr beschäftigt ist, aber den Kontakt doch nicht allzu lange auf eine (einfache) Antwort warten lassen möchte.

