Vergangenen Freitag ließ Mark Zuckerberg gleich mit zwei Aussagen bzw. Ankündigungen aufhorchen. Zum einen sagte der Facebook-Chef, dass das Netzwerk keine Daten seiner Nutzer verkaufe, zum anderen kündigte er die Fusion von WhatsApp, Instagram und den Facebook Messenger an. Die drei Dienste sollen also zusammengelegt werden. Doch was bringt das für die User?

Gemeinsame technische Plattform

Laut Zuckerberg sollen die drei Dienste als eigenständige Apps erhalten bleiben. Zusammengelegt wird (zunächst) nur die Technik im Hintergrund. Sie nutzen in Zukunft also eine einer gemeinsame technische Infrastruktur. Weiters sollen WhatsApp, Instagram und der Facebook-Messenger stärker mit Verschlüsselung abgesichert werden. Dies bestätigte das Netzwerk der "New York Times" und der "Financial Times". Mit der besseren Absicherung sollen Nutzer offenbar beruhigt werden. Denn die geplante Zusammenlegen kommt nicht bei allen Usern gut an.

Einfachere Kontaktaufnahme als Ziel

Wir arbeiten daran, mehr unserer Messaging-Dienste mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auszustatten, und prüfen Wege, wie man Freunde und Familie über die Grenzen verschiedener Netzwerke hinweg einfacher erreichbar machen kann", sagte ein Sprecher den Zeitungen. Derzeit gebe es interne Diskussionen darüber, wie das am besten umzusetzen sei. Bisher sind die Systeme weitgehend voneinander getrennt. Die Fusion ist also ein immenser Kraftakt.

Gründer warfen das Handtuch

Der Plan werde von Facebook-Chef Mark Zuckerberg persönlich vorangetrieben, hieß es. Die Gründer von WhatsApp und Instagram, die nach der Übernahme durch Facebook zunächst weitgehend eigenständig agieren konnten, hatten zum vergangenen Jahr alle das Online-Netzwerk verlassen . Laut damaligen Berichten soll es Spannungen mit Zuckerberg gegeben haben, der stärker in die Führung der Dienste eingriff. Die drei Dienste haben jeweils mehr als eine Milliarde Nutzer. Facebook als Online-Netzwerk kommt auf mehr als 2,2 Milliarden aktive Mitglieder - das Wachstum hatte sich zuletzt aber deutlich verlangsamt, während die Chatdienste rege genutzt werden.

Verschlüsselung und Werbung

Die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, bei der nur die Gesprächspartner Zugang zum Inhalt einer Unterhaltung haben, setzt derzeit in der Facebook-Welt nur WhatsApp standardmäßig ein. Beim Facebook Messenger kann man sie zum Austausch vertraulicher Informationen zuschalten. Beim Abgang der WhatsApp-Gründer Brian Acton und Jan Koum hatte es noch geheißen, sie hätten sich gegen Pläne zur Aufweichung der Verschlüsselung stemmen müssen. Zudem hat Facebook auch das Versprechen gebrochen, dass WhatsApp werbefrei bleibt. Noch heuer werden im Status-Bereich Anzeigen eingeblendet

"Whatstabook" als neue WhatsApp-Datenkrake

Ein ehemaliger Facebook-Manager sagte der "Financial Times", Zuckerberg wolle verschiedene Dienste des Konzerns zu einer Art "Whatstabook" vereinen, um das Wachstum anzukurbeln. Während die Verschlüsselung den Schutz der Daten verbessern würde, sei das wahre Ziel von Facebook vermutlich, an mehr Kontaktdaten heranzukommen, um potenzielle neue Nutzer zu finden, erklärte er. Eine gemeinsame Infrastruktur würde einen tiefgreifenden Eingriff in die heutige Funktionsweise der betroffenen Dienste bedeuten. So ist WhatsApp von Beginn an auf die Erfassung weniger Nutzerdaten ausgelegt und erfordert nur die Telefonnummer des Smartphones. Bei Facebook, dem Facebook Messenger und Instagram hingegen legen Nutzer Accounts an. Mit der gemeinsamen Hintergrundtechnik wird das nun anders. Künftig wird das Netzwerk auch von den WhatsApp-Nutzern (noch) mehr Daten bekommen.