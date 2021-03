Eine geheime Funktion wertet die Sprachassistentin ordentlich auf.

Für viele iPhone-Besitzer ist Siri mittlerweile zur liebgewonnenen Alltagsbegleiterin geworden. Apples Sprachassistentin beantwortet Wissensfragen, sagt den Wetterbericht an, steuert Smart-Home-Produkte, erinnert an Termine, etc. Doch Siri kann noch deutlich mehr. Leider hat Apple in iOS 14 viele Funktionen derart gut versteckt, dass sie vielen iPhone-Besitzern verwehrt bleiben. Wir zeigen nun ein nützliches Siri-Feature, das jeder iOS-Nutzer kennen sollte.



Siri-Trick für Akkustand

Apples Sprachassistentin kann nämlich völlig automatisch den aktuellen Akkuladestand des iPhones ansagen, sobald das Smartphone an das Netzgerät angeschlossen oder von diesem getrennt wird. Eine Aktivierung des Sperrbildschirms oder die Frage per "Hey Siri" ist dafür nicht nötig. Hört man während dem An- bzw. Abstecken gerade Musik, verschwindet diese vorübergehend im Hintergrund. Ebenfalls praktisch: Podcasts werden für die Dauer der Ansage pausiert und danach automatisch fortgesetzt.



Kurzbefehl erstellen

Diese praktische Siri-Funktion hat Apple in der iOS-App für Kurzbefehle versteckt. Dort findet sich der Reiter "Automation". Hier kann man über das „+“-Symbol (rechts oben) neue Kurzbefehle hinzufügen. Für das Vorlesen des Akkustandes muss man die Option „Ladegerät“ auswählen und dort die Funktionen „Verbunden wird“ sowie „getrennt wird“ aktivieren. Nach dem Klick auf „Weiter“ kann man die neue „Aktion hinzufügen“. Dafür muss man in die Suchleiste „Batteriestatus abrufen“ eingeben und diese Option dann auswählen. Nun klickt man auf das blaue „+“-Symbol, gibt im Suchfeld „Text sprechen“ ein und tippt auf „weiter“. Damit der Akkustand ohne Befehlseingabe vorgelesen wird, muss man nur noch die Option „Vor ausführen bestätigen“ deaktivieren.



Schon funktioniert´s

Nun ist der neue Kurzbefehl für Siri angelegt. Steckt man das iPhone nun ans Netzgerät oder trennt es von diesem, sagt die Sprachassistentin den aktuellen Ladestand und ohne Befehlsangabe („Hey Siri“) automatisch an.