"Lichterglanz Spektakel“ in "Eis-Greissler-Welt" geöffnet

Zum zweiten Mal öffnen der Eis-Greissler in Krumbach auch in der kalten Jahreszeit ihre Pforten und laden ab sofort und bis zum 11. Jänner 2026 zu einem abendlichen Spaziergang durch eine spektakuläre Lichterwelt.

Es ist 1,5 Kilometer lang und Heimat von 300 bis zu 8 Meter hohen strahlenden Figuren: Zum zweiten Mal laden die Eis-Greissler Andrea und Georg Blochberger zum „Lichterglanz Spektakel“ nach Krumbach in die Bucklige Welt. Neben der faszinierenden Lichtinstallation erwartet die Besucher eine 700m² große Eislauffläche, spektakuläre Eislauf-Shows, ein packender 5D-Winterfilm und viele weitere Highlights. 20 Attraktionen der 12 Hektar großen Eis-Greissler-Welt sind ebenfalls bis zum 11. Jänner 2026 geöffnet. Der Besuch des Eislaufplatzes inklusive Eislauf-Show und Schuhverleih (solange der Vorrat reicht) ist im Eintrittspreis (ab 14 Euro) mit dabei! Herzstück des "Lichterglanz Spektakel“ ist der 1,5 Kilometer lange Lichterweg, der mit 300 Figuren und interaktiven Lichtinstallationen, manche davon bis zu 8 Meter hoch, sowie vielen weiteren Attraktionen, wie einer spektakulären Eislauf-Show oder dem 5D-Winterfilm, für Staunen sorgt.

Leuchtturmprojekt, von dem die gesamte Bucklige Welt profitiert

Stolz auf das "Lichterglanz Spektakel“ sind auch Andrea und Georg Blochberger, die Gründer der Eis-Greissler Welt "Uns war wichtig, einen Ort zu schaffen, an dem die Menschen in der dunklen Jahreszeit zur Ruhe kommen. Das Lichterglanz Spektakel ist unser Beitrag dazu, dass ganze Generationen gemeinsam Zeit verbringen und schöne Erinnerungen mit nach Hause nehmen können. In jedem Detail steckt viel Herzblut – von den Figuren über die Effekte bis hin zu den spektakulären Shows.“

Auch Krumbachs Bürgermeister Christian Stacherl bezeichnet die Installation als echtes Leuchtturmprojekt, von dem die gesamte Bucklige Welt profitiert. "Die Eis-Greissler-Welt trägt wesentlich dazu bei, den Namen Krumbach weit über die Regionsgrenzen hinaus bekannt zu machen. Veranstaltungen wie das Lichterglanz Spektakel unterstreichen zudem die Bedeutung des Eis-Greisslers als Ganzjahresbetrieb. Es schafft nicht nur eine besondere Atmosphäre für Besucherinnen und Besucher, sondern bringt nachhaltigen Nutzen für Arbeitnehmer, Wirtschaft und Gemeinde gleichermaßen.“

Eislaufplatz, 5D-Winterkino und Eis-Shows mit internationalen Profis

Neben dem Lichterweg setzen der Eis-Greissler auf aktive Wintererlebnisse zum Mitmachen. Eine 700 Quadratmeter große Eislauffläche lädt zu Pirouetten und gemütlichen Runden ein. Der Eislaufplatz, die Eislauf-Show sowie der Schuhverleih (solange der Vorrat reicht) sind im Eintrittspreis ab 14 Euro inkludiert. Internationale Profi-Eisläufer geben nicht nur Einblicke in ihre Kunst, sondern zeigen in mehrmals täglich stattfindenden Shows spektakuläre Choreografien.

Ein weiteres Highlight ist der 5D-Winterfilm im Flying Theater. Bewegte Sitze, Wind-, Wasser- und Lichteffekte sowie der Duft von Lebkuchen machen den Ausflug ins „Winterkino“ zu einem multisensorischen Erlebnis für alle Altersgruppen – weit über einen klassischen Kinobesuch hinaus.

Wintermarkt, Spezialitäten und Erlebnispark

Kulinarisch zeigt sich die Eis-Greissler-Welt von ihrer winterlichen Seite. Im Kulinarik-Stadl und im Kaffeehaus werden winterliche Schmankerln serviert, ergänzt um eigens kreierte Wintereissorten wie Vanillekipferl, Lebkuchen, Bratapfel, Hafer-Mandel-Zimt und – brandneu in dieser Saison – „geröstete Mandel“. Entlang des Rundwegs sorgen Punschstände mit süßen und pikanten Köstlichkeiten für zusätzliche Stärkung. Der Hofladen lädt darüber hinaus zur Verkostung und zum Einkauf von regionalen Produkten aus der Buckligen Welt ein.

Erlebnispark auch im Winter geöffnet

Parallel dazu bleibt auch der klassische Erlebnispark geöffnet: Mehr als 20 Attraktionen bieten zusätzliche Abwechslung für Familien und Ausflugsgruppen, die den Besuch des Lichterglanzes mit einem Tag im Freizeitpark verbinden möchten. Für eine bequeme Planung empfiehlt das Eis-Greissler-Team den vergünstigten Online-Ticketkauf sowie eine Tischreservierung im Kulinarik-Stadl. Besitzerinnen und Besitzer der Gold-Jahreskarte können das gesamte Lichterglanz Spektakel im Gültigkeitszeitraum nutzen.