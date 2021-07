Jetzt gibt es für die drei EU-konformen Zertifikate (geimpft, getestet, genesen) eine kostenlose App mit QR-Code.

Nun hat das Herunterladen sowie Speichern und/oder Ausdrucken von Nachweisen für die 3G-Regel (geimpft, getestet, genesen) endlich ein Ende. Einen Tag nach dem Start der EU-konformen Zertifikate innerhalb der Europäischen Union stellt das zuständige Ministerium in Zusammenarbeit mit der Bundesrechenzentrum den Grünen Pass allen Österreichern als App zur Verfügung. Die lang ersehnte Anwendung ist kostenlos und soll vollkommen sicher sein. Zum Start gibt es aber noch eine Einschränkung.

Offline-Lösung

Konkret handelt es sich dabei um eine App, die eine Speicherung auf dem Smartphone sowie einen Vorweis der EU-konformen Zertifikate inklusive QR-Code bei Zutritten und Reisen innerhalb der EU ermöglicht. Positiv: Die neue Anwendung speichert und verarbeitet die Daten der Zertifikate ausschließlich offline, also nur am Handy des Nutzers. Eine Speicherung in einer Cloud, so wie es bei App-Lösungen in der Regel der Fall ist, erfolgt nicht. Dadurch würden alle EU-weiten sowie nationalen datenschutzrechtlichen Verpflichtungen nicht nur in höchstem Maße eingehalten, sondern sogar übertroffen, so das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz.

Das wird angezeigt

Angezeigt werden in der App nur wesentliche Informationen, wie:

Vorname

Nachname

COVID-19-Impfstoff

EU-konformer QR-Code

Einschränkung zum Start

Zum Start gibt es aber leider noch eine wesentliche Einschränkung. Denn die App „Grüner Pass“ ist zunächst nur für iPhones (Betriebssystem iOS) erhältlich. In Kürze soll sie aber auch im Google Play Store für Android-Smartphones erscheinen. Ein genaues Datum wurde jedoch nicht genannt. Das dürfte damit zusammenhängen, dass in der Vergangenheit viele angekündigte Starttermine nicht eingehalten werden konnten.

Reisen und Freizeit

Aufgrund der zum Ferienbeginn startenden Urlaubssaison dürfte die App „Grüner Pass“ eine deutliche Erleichterung bei Reisen innerhalb der EU darstellen. Aber auch in Österreich ermöglicht die Anwendung einen schnellen Nachweis, dass eine Person geimpft, getestet oder genesen ist. Denn die überprüfende Stelle (Restaurant, Kino, Theater, Fitnessstudio, Friseur, etc.) kann die Gültigkeit des vorgezeigten Zertifikats mittels der offiziellen Prüf-App "GreenCheck" prüfen.

Externer Link

Link zur Grünen Pass-App in Apples Apple App Store