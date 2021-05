Online-Netzwerk hat seiner Haupt-Anwendung ein Redesign gegönnt; Symbole, Schrift, Farben - alles neu.

Facebook rollt gerade ein Update seiner Haupt-App aus. Diese wird zwar fast wöchentlich aktualisiert, doch in 99 Prozent der Fälle handelt es sich dabei um Fehlerbehebungen und Leistungsverbesserungen. Das jüngste Update der Facebook-App greift jedoch tiefer.

Redesign

Das weltgrößte Online-Netzwerk hat seiner Anwendung nämlich ein neues Design verpasst. Dieses umfasst neben der Farbe auch die Symbole und die Schrift. Das Blau wirkt nun etwas heller. Und da auch der Kontrast zwischen Schriftart und Hintergrund verstärkt wurde, ergibt sich eine bessere Lesbarkeit.

Navileiste im Emoji-Stil

Design-Vergleich: Neu (links) gegen alt (rechts)

Am auffälligsten sind jedoch die neuen Symbole in der oberen Navigationsleiste. Diese wurden völlig neu gestaltet. Während die Icons für den Newsfeed, die Gruppen, die Videos, die Benachrichtigungen, etc. bisher sehr schlicht gewirkt haben, kommen sie nun im Emoij-Stil daher.

Zwei neue Symbole

Symbole für den Newsfeed und das Menü sind völlig neu.

Beim Homescreen/Newsfeed gibt es sogar ein komplett neues Symbol. Anstatt eines Häuschens ist hier nun eine kleine Website zu sehen. Darüber hinaus wurde das Menü-Symbol (drei Striche) durch das offizielle Facebook „f“ ersetzt. Klickt man auf dieses, öffnet sich nun eine sehr übersichtliche Seite.

Fazit

Klickt man in der Navileiste auf das "f", öffnet sich dieses Menü.

Insgesamt wirkt der neue Look der Facebook-App nun deutlich moderner und auch etwas jugendlicher. Vielleicht möchte das Online-Netzwerk so auch wieder jüngere Zielgruppen stärker ansprechen. Bei jungen Usern liegen nämlich Social-Media-Plattformen wie Instagram (gehört zu Facebook), Tiktok oder Snapchat deutlich höher im Kurs.

Design vor dem Update

Hier ist das alte Design zu sehen.