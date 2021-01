Google „versteckt“ in seiner Android Software einen extrem praktischen Trick.

ist bei den Smartphones unangefochtener Weltmarktführer. Das Google-Betriebssystem kommt auf einen Marktanteil von über 80 Prozent. Jedes Jahr stellt das Unternehmen eine neue Version vor. Ein Grund für die Beliebtheit ist der umfangreiche Funktionsumfang im Zusammenspiel mit einer nicht allzu komplizierten Bedienung. Viele praktische Android Tricks bleiben aber von den meisten Nutzern unentdeckt. Denn um sie zu nutzen, muss man etwas tiefer in das System eindringen.

>>>Nachlesen: Android feiert seinen 10. Geburtstag

Niemals einen extrem wichtigen Anruf verpassen

Wir zeigen nun eine äußerst praktische Funktion, die ein Großteil der Android-Nutzer nicht kennt. Bei dem Trick geht es um die Stummschaltung des Android Smartphones. Bei Meetings, in der Schule, bei der Arbeit, bei einem Date oder ähnlichen Situationen gehört es zum guten Ton, dass das Smartphone nicht läutet und vibriert. Deshalb lassen sich Android-Handys über das Kontrollzentrum, das einfach per Wischbewegung vom oberen Rand nach unten, eingeblendet wird, mit nur einem Tipp stummschalten. Manchmal gibt es aber auch in solchen Situationen Fälle, bei denen man einen Anruf eines bestimmten Kontaktes einfach nicht verpassen will oder darf. Zum Beispiel, wenn die schwangere Freundin oder Frau jeden Moment ein Kind bekommen kann und deshalb jede Minute zählt. Doch genau dafür gibt es einen coolen Trick.

Diashow: Android-Trick: Stummgeschaltete Anrufe 1/5 © oe24.at/digital Den „Bitte nicht stören“-Modus aktiviert man über das Kontrollzentrum.

2/5 © oe24.at/digital Bei diesem Modus lassen sich im Gegensatz zur herkömmlichen Stummschaltung jedoch Ausnahmen hinzufügen.

3/5 © oe24.at/digital Klickt man im „Bitte nicht stören“-Untermenü auf „Ausnahmen zulassen“,...

4/5 © oe24.at/digital ...“ gibt es die Zusatzoption „Benutzerdefiniert“. Hier kann man wiederum den...

5/5 © oe24.at/digital ...Punkt „Anrufe von“ anklicken und die Option „Nur bevorzugte Kontakte“ auswählen. Ruft nun ein Kontakt aus der Favoritenliste an, läutet das Smartphone, obwohl es eigentlich stummgeschaltet ist.

Android-Trick: Stummgeschaltete Anrufe ×

Android Trick - so funktioniert's

In den Einstellungen kann man mit diesem Trick das Android-Smartphone nämlich auch in den „Bitte nicht stören“-Modus schicken, in dem es ebenfalls stummgeschaltet ist. Diesen findet man ebenfalls im Kontrollzentrum. Hier lassen sich im Gegensatz zur herkömmlichen Stummschaltung jedoch Ausnahmen hinzufügen. Einzige Voraussetzung: Der gewünschte Kontakt muss im Adressbuch als Favorit gekennzeichnet sein. Klickt man im „Bitte nicht stören“-Untermenü auf „Ausnahmen zulassen“, gibt es die Zusatzoption „Benutzerdefiniert“. Hier kann man wiederum den Punkt „Anrufe von“ anklicken und die Option „Nur bevorzugte Kontakte“ auswählen. Ruft nun ein Kontakt aus der Favoritenliste an, läutet das Smartphone, obwohl es eigentlich stummgeschaltet ist. So verpasst man selbst bei Meetings, Dates etc. keinen extrem wichtigen Anruf.

>>>Nachlesen: 5 Fehler, die viele iPhone-User machen

>>>Nachlesen: Genialer Geheim-Befehl bei Android entdeckt

>>>Nachlesen: Genialer WhatsApp-Trick sorgt für Begeisterung