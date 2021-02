Apple rüstet sein mobiles Betriebssystem mit mehreren Funktionen ordentlich auf.

Obwohl Apple erst vor wenigen Tagen iOS 14.4 veröffentlicht hat, gibt es nun bereits Informationen über das nächste große Update des mobilen Betriebssystems. iOS 14.5 befindet sich mittlerweile nämlich in der offiziellen Beta-Phase. Teilnehmer an Apples Entwicklerprogramms können die neue Software also bereits nutzen. Und dabei zeigt sich, dass sich iPhone-Besitzer auf einige Highlights freuen können.

iPhone trotz Maske ohne Code entsperrbar

Eine besondere Erleichterung wird iOS 14.5 für alle Nutzer eines iPhone X oder neuer bringen. Bei diesen Apple-Smartphones ist ja als biometrische Entsperrfunktion nur noch die Gesichtserkennung (Face ID) an Bord. Doch diese funktioniert nicht, wenn man eine Maske bzw. einen Mund-Nasenschutz trägt. Nutzer, die die Maske nicht ständig abnehmen wollen, müssen immer einen Code oder ein Muster eingeben. Doch das wird sich bald ändern – zumindest für alle jene iPhone-Besitzer, die auch eine Apple Watch ihr Eigen nennen. Die Beta-Version von iOS 14.5 bietet nämlich eine Funktion, dank der Nutzer die Authentifizierung auch über die Smartwatch erteilen können. Die beiden Apple-Geräte müssen sich dabei in unmittelbarer Nähe zueinander befinden. Konkret funktioniert die Entsperrung wie folgt: Wird das iPhone aus dem Ruhemodus geholt, beginnt die Apple Watch am Handgelenk kurz zu vibrieren und das Smartphone wird ohne Face ID entsperrt. Um die neue Entsperrfunktion nutzen zu können, müssen die User zuvor auf der Apple Watch einen Code hinterlegen. Dieser muss jedes Mal neu eingegeben werden, wenn die Smartwatch vom Arm genommen wird – neben der direkten Nähe eine weitere Sicherheitsfunktion, um mögliche unbefugte Authentifizierungen zu verhindern.

Weitere neue Funktionen

Neben der neuen Entsperrfunktion bietet iOS 14.5 laut einem Bericht von The Verge noch einige weitere neue Funktionen. Dazu zählen:

Anrufe von Notfallkontakten via Siri

Neue Funktionen für die Auto-Software CarPlay

iPhone-Support für die neuen Controller von PlayStation und Xbox

DualSIM auch für 5G-Tarife

Besserer Tracking-Schutz bei Apps ( dagegen rebelliert gerade Facebook )

Verfügbarkeit

Wann Apple die finale Version von iOS 14.5 veröffentlichen wird, ist noch nicht bekannt. Wahrscheinlich wird der Release jedoch im März erfolgen.