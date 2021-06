× WhatsApp bestätigt die Mega-Revolution

Messenger-Dienst kündigt das bisher größte Update an - User dürfen sich freuen.

Zwar belegen Leaks bereits seit rund zwei Jahren, dass WhatsApp am Multi-Geräte-Support arbeitet , eine offizielle Bestätigung dafür gab es bisher jedoch nicht. Doch damit ist nun Schluss. Facebook-Chef Mark Zuckerberg und WhatsApp-Boss Will Cathcart haben nun bestätigt, dass der Messenger-Dienst bald mit einem Account auf bis zu vier Geräten genutzt werden kann.

"Große Herausforderung"

Konkret wurde das kommende Update gegenüber WABetaInfo bestätigt, Die WhatsApp-Insider haben bereits vor einer Woche angekündigt, dass es zu WhatsApp eine große Enthüllung geben wird . Nun wissen wir auch, was WABetaInfo damit gemeint hat. "Technisch war es eine immense Herausforderung, alle Nachrichten und Inhalte auf mehreren Geräten zu synchronisieren, selbst wenn einmal der Akku des Smartphones ausgehen sollte sollte", so Zuckerberg. "Doch nun haben wir eine Lösung und freuen uns darauf, diese bald zu veröffentlichen". Laut dem Facebook-Chef bleibe die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung (auf allen Geräten) aufrecht. Damit sei man der Konkurrenz wieder einen großen Schritt voraus.

Bis zu vier Geräte mit einem Account

Derzeit kann man den Messenger-Dienst nur auf einem Endgerät (Smartphone) nutzen. Wer den Dienst mit seinem Account auf einem anderen Gerät nutzen will, muss sich dort neu verifizieren, kann WhatsApp dann aber nicht mehr auf dem bisherigen Gerät nutzen. Beim Multi-Geräte-Support ist das anders. Hier werden die WhatsApp-Einstellungen um den Menüpunkt „Linked Devices“ erweitert. Dort wird dem Nutzer auf seinem Smartphone angezeigt, welche weiteren Geräte den Account nutzen. Darüber hinaus lassen sich neue Geräte hinzufügen bzw. entfernen (ausloggen). Es wird auch genau angezeigt, wann sich das jeweilige Gerät zuletzt ein- oder ausgeloggt hat. Damit kann man WhatsApp künftig zum Beispiel auch auf iPads und Android-Tablets ohne SIM-Karte nutzen.

Verfügbarkeit

Laut Zuckerberg und Cathcart wird der Multi-Geräte-Support binnen der nächsten zwei Monate zunächst als öffentliche Beta-Version für iOS und Android veröffentlicht. Nach der Testphase soll das revolutionäre Feature dann weltweit in die offizielle WhatsApp-Versionen Einzug halten.

Letzter Leak

Beim letzten großen Leak im Februar hat WABetaInfo in der iOS-Betaversion (Version 2.21.30.16) von WhatsApp eine neue Funktion für den Multi-Geräte-Support entdeckt. Konkret handelt es sich dabei um die Möglichkeit, sich aus einem der verknüpften Geräte auszuloggen. WABetaInfo hat das Log-Out-Feature auch in einem YouTube-Video festgehalten:

Dabei ist zu sehen, dass der Logout-Button in der Betaversion die Option „Meinen Account löschen“ ersetzt. Ob das auch in der finalen Version so sein wird, bleibt abzuwarten. Hier ist wahrscheinlicher, dass es zum Ausloggen einen eigenen Menüpunkt geben wird.

Praktisch für Auszeit



An sich ist die Log-out-Funktion sehr praktisch. Mit dieser kann man sich nämlich eine gewisse Auszeit von WhatsApp gönnen, ohne dabei neue Nachrichten zu verpassen. Will man beispielsweise am Smartphone nicht durch neue WhatsApp-Nachrichten gestört werden, loggt man sich einfach aus. Auf den anderen verknüpften Geräten (Tablet, PC, etc.) trudeln die Nachrichten dennoch wie gewohnt ein.