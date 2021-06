× WhatsApp: Das bedeutet das neue Symbol bei Chats

Messenger-Dienst führt mit Update neues Zeichen ein und sorgt damit für Erleichterung in Chats.

WhatsApp hat unlängst eine ganze Reihe an neuen Funktionen ( Multi-Geräte-Support , selbstlöschende Fotos/Videos , etc.) angekündigt. Diese sollen in den kommenden Monaten nach und nach ausgerollt werden. Auf ein neues Feature müssen die Nutzer des Messenger-Dienstes hingegen nicht mehr warten. Das wurde nämlich im Rahmen des jüngsten Updates veröffentlicht und bringt eine deutliche Erleichterung für Gruppenchats.

@-Symbol neben Gruppenchats

Die Neuheit ist zwar nicht revolutionär, sorgt aber dafür, dass man in Gruppenchats den Überblick nicht so schnell verliert. Neben den Gruppenchats sieht man jetzt nämlich ein @-Symbol, wenn man darin erwähnt wurde oder jemand auf eine Nachricht geantwortet hat. Der Nutzer weiß also sofort, ob es in dem Gruppenchat eine Nachricht gibt, von der er direkt betroffen ist. Das ist vor allem dann praktisch, wenn in Chats mit mehreren Teilnehmern ordentlich die Post abgeht.

Verfügbarkeit

WhatsApp hat das neue Update bereits veröffentlicht. Da der Messenger-Dienst über zwei Milliarden Nutzer hat, kann es jedoch etwas dauern, bis es bei jedem angekommen ist. Sobald das der Fall ist, sieht man bei den Update-Details folgenden Hinweis: