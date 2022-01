× WhatsApp mit Neuerung beim Profilbild

Das erste Update des Jahres bringt den Nutzern des Messenger-Dienstes gleich ein absolutes Highlight.

WhatsApp hat das erste große Update des noch jungen Jahres veröffentlicht und dabei gleich ein echtes Highlight eingeführt. Derzeit steht die aktualisierte Version der Messenger-App zwar "nur" den Teilnehmern des Beta-Programms zur Verfügung, aber das sind mittlerweile ohnehin zahlreiche Nutzer. Darüber hinaus dürfte es nicht allzu lange dauern, bis das Update offiziell ausgerollt wird.

Profilbild am Sperrbildschirm

Die Aktualisierung bringt eine Neuerung beim Profilbild. Wie WABetaInfo berichtet, wird dieses den Nutzern nämlich künftig auch in den Push-Benachrichtigungen angezeigt. Wer also eine Nachricht über WhatsApp empfängt, sieht direkt auf dem Sperrbildschirm das Bild des Kontakts, von dem diese stammt. Man muss also nicht mehr den Namen lesen, um zu sehen, von wem die Nachricht gesendet wurde. Das Ganze funktioniert bei Einzel- und Gruppenchats.

© WABetaInfo ×

Verfügbarkeit

Derzeit gibt es das Feature in der Betaversion für iPhones. Voraussetzung für die Nutzung ist die Teilnahme am Betaprogramm von WhatsApp sowie die Installation von iOS 15. Einen genauen Termin für die finale Ausrollung kann WABetaInfo zwar noch nicht nennen, doch sobald die finale Testphase abgeschlossen ist, wird es soweit sein. Später dürfte die neue Top-Funktion auch für Android-Smartphones kommen.