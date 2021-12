× So verlässt man WhatsApp-Gruppen unbemerkt

Keine nervigen Benachrichtigungen mehr ohne andere Mitglieder zu verärgern.

Die Gruppenfunktion bei WhatsApp ist eigentlich ziemlich praktisch. Doch leider gibt es immer wieder auch Gruppen, bei denen man zwar dabei sein muss, um niemanden zu verärgern, doch eigentlich ist man von den ständigen (unnützen) Benachrichtigungen genervt. Will man die Gruppe deshalb verlassen, ist das nicht so einfach. Denn darüber werden alle anderen Mitglieder automatisch informiert, was bei einigen nicht gut ankommen könnte. Doch es gibt einen Trick, wie man eine Gruppe still und heimlich „verlassen“ kann.

So funktioniert´s

Dazu muss man zunächst die Gruppe öffnen und die Benachrichtigungen deaktivieren. Das funktioniert über die Einstellung. Bei Android öffnet man diese über die drei Punkte rechts oben, bei iOS mit einem Klick auf den Gruppennamen. Wichtig: Bei „Benachrichtigungen stummschalten“ unbedingt die Option „Immer“ auswählen.

Keinerlei Infos mehr

Nun kann man die Gruppe schließen und zur Chatliste zurückkehren. Hier taucht die Gruppe nach wie vor auf. Mit einem längeren Klick kann man sie markieren und ins Archiv verschieben. Wenn man nun noch in den allgemeinen WhatsApp-Einstellungen im Punkt „Chats“ die Option „Chats im Archiv lassen“ auswählt, dann bleibt die Gruppe selbst dann im Archiv, wenn neue Nachrichten eintrudeln. Nervige Benachrichtigungen zur Gruppe gibt es also nicht mehr.

Rückkehr ohne Anfrage möglich

Das Beste an dem Trick: Will man irgendwann doch wieder einmal wissen, was in der Gruppe so los ist, muss man nicht extra anfragen, ob man vom Admin wieder hinzugefügt wird. Man kann einfach ins Archiv wechseln und dort die Gruppe öffnen. Dann sieht man alle Einträge, seit man sie still und heimlich „verlassen“ hat.