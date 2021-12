× WhatsApp rät jetzt iPhone-Nutzern zu diesem Trick

Messenger-Dienst hat wichtigen Tipp für Besitzer von Apple-Smartphones.

Seit kurzem beklagen sich iPhone-Nutzer darüber, dass bei ihnen WhatsApp nicht mehr richtig funktioniert. Konkret berichten sie von Totalabstürzen der App. Mittlerweile kann dabei auch nicht mehr von Einzelfällen die Rede sein. Offenbar treten die Probleme nämlich weltweit und so gut wie bei allen Apple-Smartphonemodellen (inklusive iPhone 13) auf. Nun hat WhatsApp auf die Meldungen reagiert und sich via Twitter direkt an die Nutzer gewendet.

Trick schafft Abhilfe

Laut dem Chefentwickler des Messenger-Dienstes, Nitin Gupta, sollen die Abstürze mit einem Trick, der zunächst von WABetaInfo publiziert wurde, verhindert werden können. Konkret sieht der vorgeschlagene Workaround so aus, dass die Nutzer ihr iPhone vor dem Öffnen von WhatsApp in den Flugmodus versetzen sollen. Sobald sie geöffnet ist, könne man den Flugmodus wieder deaktivieren und die App normal nutzen.

© Twitter ×

Problem soll bald behoben sein

WABetaInfo rät auch von einer Neuinstallation ab. Eine solche würde die Probleme nicht beheben. Der Messenger-Dienst arbeite laut Cupta jedenfalls mit Hochdruck daran, den Fehler in den Griff zu bekommen. Bis dahin müssen sich die betroffenen Nutzer mit dem Trick abfinden.