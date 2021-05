Dank des neuen Updates können Nutzer drei Geschwindigkeiten einstellen.

Wenige Wochen nachdem WhatsApp eine Beta-Version veröffentlicht hat, in der Sprachnachrichten schneller abgespielt werden konnten, hat es die neue Funktion nun in die finale Version des Messenger-Dienstes geschafft. Das neue Update wird für iOS und Android bereits ausgerollt und wird in den kommenden Tagen bei allen Nutzern ankommen.

Sprachnachrichten schneller abspielbar

Sobald die Aktualisierung am eigenen Smartphone angekommen ist, lassen sich WhatsApp-Sprachnachrichten mit 1,5- oder 2-fach schnellerer Geschwindigkeit anhören. Wer häufig lange Sprachnachrichten erhält, wird dieses Feature lieben. Die Funktionsweise ist dabei sehr einfach.

So funktioniert´s

WhatsApp blendet den Geschwindigkeitsbutton ein, nachdem der Nutzer Play gedrückt hat. Er erscheint auf der rechten Seite und ersetzt dort das Profilbild des Absenders. Durch einmaliges Drücken des neuen Buttons wird die Geschwindigkeit auf das 1,5-fache Tempo erhöht.

Klickt man noch einmal darauf, wird die Sprachnachricht in doppelter Geschwindigkeit abgespielt.

Wenn man jetzt noch einmal auf den Speed-Button drückt, kommt man zur Originalgeschwindigkeit zurück.



Weitere neue Funktion folgt

Wie berichtet, arbeitet WhatsApp an einer weiteren neuen Funktion für Sprachnachrichten. Künftig sollen diese vor dem Versenden noch einmal angehört werden können. Auf dieses Feature müssen die Nutzer aber noch etwas warten.