Seit Ende letzten Jahres können WhatsApp -Nutzer Nachrichten mit einem Zeitstempel versehen . Werden diese dann verschickt, verschwinden sie nach einer gewissen Zeit aus dem Chat. Versendet man solche Nachrichten, wird das eigene Profilbild mit einer kleinen Zeituhr versehen. Nun soll diese Funktion auf weitere Inhalte ausgeweitet werden.

Laut einem Bericht von WABetaInfo testet der Messenger-Dienst gerade den Versand von sich selbstzerstörenden Fotos. Die Funktionsweise ähnelt jener der Nachrichten. Wenn die User ein Foto verschicken wollen, dass nach einer gewissen Zeit automatisch aus dem Chat verschwindet, müssen sie es vor dem Versenden als „selbstzerstörend“ markieren. Wird das gemacht, löscht sich das Foto nach einer gewissen Zeit oder wenn der Chatpartner den Chat verlässt von selbst.