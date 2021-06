Spotify sagt Sommerhits 2021 voraus

25 Songs haben es in das Trend-Ranking des Streaming-Marktführers geschafft.

Alle Jahre wieder stellen sich Musikfans rund um den Globus die Frage, wie der aktuelle Sommer klingen könnte? Spotify will darauf bereits eine Antwort geben können. Laut dem Musikstreaming-Weltmarktführer klingt der Sommer 2021 nach einer Mischung aus Pop, Elektro, Rap, Alternative und Country.

"Songs of Summer"

Dies geht zumindest aus der aktuellen Vorhersage der diesjährigen “Songs of Summer” hervor. Spotify hat dafür laut eigenen Angaben verschiedene Faktoren analysiert, darunter Streamingzahlen sowie Trends und Prognosen der Musikredaktion. 25 Songs haben es so in die Playlist “Songs of Summer” geschafft.

Die 25 Kandidaten

Konkret handelt es sich dabei um folgende Songs bzw. Interpreten:

• good 4 u von Olivia Rodrigo

• Todo De Ti von Rauw Alejandro

• Kiss Me More von Doja Cat (feat. SZA)

• Butter von BTS

• Levitating von Dua Lipa (feat. DaBaby)

• Leave The Door Open von Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic

• Bad Habits von Ed Sheeran

• RAPSTAR von Polo G

• EL MAKINON von KAROL G, Mariah Angeliq

• Peaches von Justin Bieber (feat. Daniel Caesar, Giveon)

• Heartbreak Anthem von Galantis (with David Guetta & Little Mix)

• JUGGERNAUT von Tyler, The Creator (feat. Lil Uzi Vert, Pharrell Williams)

• t r a n p a r e n t s o u l von WILLOW (feat. Travis Barker)

• Thot Shit von Megan Thee Stallion

• I Quit Drinking von Kelsea Ballerini, LANY

• Friday von Riton, Nightcrawlers (feat. Mufasa & Hypeman, Dopamine)

• Miss The Rage von Trippie Redd (feat. Playboi Carti) x

• MONTERO (Call Me By Your Name) von Lil Nas X

• seaside_demo von SEB

• Serotonin von girl in red

• Qué Más Pues? von J Balvin, Maria Becerra

• Shy Away von Twenty One Pilots

• Yonaguni von Bad Bunny

• Late At Night von Roddy Ricch

• Save Your Tears von The Weeknd with Ariana Grande

