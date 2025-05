Switch 2 bekommt Konkurrenz: Mega-Leak zeigt neue tragbare Konsole von Microsoft

Asus und Microsoft scheinen kurz vor der Veröffentlichung eines tragbaren Gaminggeräts zu stehen. Aktuelle Fotos, die durch Zulassungsbehörden öffentlich wurden, zeigen erstmals ein neues Modell des „ROG Ally 2“. Dabei sticht eine spezielle Version hervor, die ein Xbox-Logo trägt.

Damit bestätigt sich, was vor Monaten als Gerücht kursierte: Microsoft arbeitet mit Asus an einem gemeinsamen Handheld-Projekt.

Xbox-Handheld in Arbeit: Erste Fotos geleakt

Durch Dokumente der indonesischen Zertifizierungsbehörde sind Fotos zweier Varianten des „ROG Ally 2“ an die Öffentlichkeit gelangt. Während das Standardmodell in Weiß gehalten ist, fällt die zweite Variante durch ihr schwarzes Gehäuse und ein besonderes Detail auf: Ein kleiner Knopf in der oberen linken Ecke trägt das Xbox-Logo. Dieses Modell dürfte das bislang intern unter dem Namen „Project Kennan“ geführte Gerät sein.

Der Xbox-Knopf ist schwer zu erkennen, befindet sich aber direkt links über dem Steuerkreuz. © FCC ×

Bei der weißen Version ist dieser Knopf nicht vorhanden oder unkenntlich gemacht worden – ein Hinweis darauf, dass hier unterschiedliche Zielgruppen angesprochen werden sollen. Asus hat sich bislang nicht offiziell geäußert, die nun veröffentlichten Fotos sprechen jedoch für sich.

Beim weißen Modell mit Asus-Branding ist er derzeit geschwärzt. © FCC ×

Erste technische Details bekannt

Neben dem Design geben die Unterlagen auch erste Informationen zur Ausstattung preis. Beide Geräte sind mit einem 7-Zoll-LCD-Bildschirm ausgestattet, der eine Bildwiederholrate von 120 Hertz bietet – vergleichbar mit dem Vorgängermodell.

An der Oberseite des Handhelds befinden sich zwei USB-C-Anschlüsse. © FCC ×

Deutlich interessanter sind jedoch die Angaben zum Prozessor:

Die Xbox-Version des Handhelds enthält den neuen AMD Ryzen Z2 Extreme, einen 8-Kern-Prozessor mit einer TDP von 36 Watt.

Das weiße Modell hingegen ist mit einer 4-Kern-Variante ausgestattet, die mit 20 Watt TDP eine deutlich geringere Leistungsaufnahme bietet.

Dies lässt vermuten, dass sich das Xbox-Modell gezielt an Nutzer richtet, die eine stärkere Performance erwarten, etwa bei grafisch anspruchsvolleren Spielen oder im Cloud-Gaming-Bereich.

Überarbeitetes Gehäuse für besseren Halt

Ein weiterer Unterschied ist die Form des Geräts: Im Gegensatz zum kantigen Aufbau des ersten ROG Ally-Modells setzen die neuen Versionen auf stärker geformte Griffe.

Die geformten Griffe des Controllers sind dicker, hoffentlich aber angenehmer zu halten. © FCC ×

Diese sollen für eine bessere Ergonomie sorgen. Die Gehäuse wirken insgesamt dicker, was für längere Spielesitzungen angenehmer sein könnte.

Veröffentlichung steht bevor

Da die Zertifizierung bereits läuft, dürfte die offizielle Ankündigung nicht mehr lange auf sich warten lassen. Asus stellt regelmäßig neue Produkte auf der Computex-Messe in Taipeh (Taiwan) vor, die heuer am 20. Mai 2025 beginnt. Auch Microsoft veranstaltet kurz zuvor – am 19. Mai 2025 – seine Entwicklerkonferenz Build, was Anlass zu weiteren Enthüllungen geben könnte.