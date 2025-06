Switch 2: Geheimer Tasten-Trick begeistert Fans - DAS steckt dahinter

Die neue Nintendo Switch 2 sorgt für Begeisterung – nicht nur durch technische Neuerungen, sondern auch durch einen Trick, der alte Erinnerungen weckt.

Fans haben ein kleines Extra entdeckt, das auf den ersten Blick nicht sichtbar ist: Eine Animation aus der Zeit des GameCube. Doch bevor sich jetzt alle an die gute alte Zeit erinnern möchten, sei gesagt – dieses Extra ist nicht kostenlos.

Nintendo Switch 2 bringt GameCube-Feeling zurück

Seit kurzer Zeit ist die Nintendo Switch 2 erhältlich. Viele Nutzer in Österreich haben sich das neue Modell bereits geholt. Schnell kursierten erste Hinweise auf besondere Funktionen, die nicht direkt in der Anleitung stehen. So fanden einige Spieler heraus, dass sich durch eine bestimmte Tasten-Kombination beim Starten der GameCube-App eine alte Animation abspielen lässt – genau die, mit der früher der GameCube startete.

Wer das erleben möchte, muss beim Start der App entweder die L-Taste drücken oder den linken Joystick schnell in eine beliebige Richtung bewegen. Dann erscheint der bekannte, rotierende Würfel, begleitet vom typischen Startton, der für viele ein Stück Kindheit ist.

Diese Klassiker gibt es zum Start

Mit der Nintendo Switch 2 ist es nun erstmals möglich, GameCube-Spiele im Rahmen des "Nintendo Classics"-Programms auf der Konsole zu spielen. Zum Auftakt stehen Spiele wie:

The Legend of Zelda: The Wind Waker

Soul Calibur 2

F-Zero GX

Diese Titel stehen allerdings nur Nutzern zur Verfügung, die eine kostenpflichtige Erweiterung zum Online-Dienst von Nintendo gebucht haben. Die Jahresgebühr für Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket beträgt aktuell 39,99 Euro (Stand Juni 2025).

Der Haken: Ohne Mitgliedschaft kein Retro-Erlebnis

Das Easter Egg – also die versteckte GameCube-Animation – funktioniert nur, wenn die GameCube-App auf der Switch 2 installiert ist. Und das ist nur über das Erweiterungspaket möglich. Wer also nicht zahlen möchte, muss auf das kleine Extra verzichten.

Trotz der Kosten zeigt sich die Fangemeinde online begeistert. In sozialen Medien schreiben viele, wie sehr sie sich über dieses Detail freuen. Es sei eine liebevolle Erinnerung an frühere Zeiten. Einige Nutzer hoffen nun, dass auch andere klassische Systeme wie der Super Nintendo (SNES) in Zukunft ähnliche Animationen oder Sounds erhalten.

Auch wenn es sich nur um ein kleines Detail handelt, ist es für viele etwas Besonderes. Es zeigt, dass Nintendo auch bei modernen Geräten nicht auf den Charme vergangener Tage vergisst – zumindest für jene, die bereit sind, ein paar Euro zusätzlich auszugeben.