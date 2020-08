TikTok erklärt Donald Trump den Krieg

App-Unternehmen ist geschockt über Vorgehen von US-Präsident.

TikTok legt sich nun direkt mit Donald Trump an. Der beliebte Kurzvideo-Dienst will gegen ein vom US-Präsidenten angekündigtes Verbot durch die US-Regierung vorgehen. Es gehe darum, sicherzustellen, dass die Nutzer gerecht behandelt würden, "wenn nicht von der Regierung, dann von den US-Gerichten", teilte das zum chinesischen Konzern ByteDance gehörende Unternehmen auf seiner Website mit.

Trump für TikTok-Verkauf an Microsoft

Zugleich hieß es, man sei "geschockt" von der Anordnung. Trump hat per Anordnung Transaktionen mit ByteDance und dem WeChat-Betreiber Tencent verboten. Die Dekrete treten in 45 Tagen in Kraft. Der Republikaner kritisiert die Dienste als "erhebliche Bedrohung". Zuletzt hatte Trump Grünes Licht für einen potenziellen Kauf von TikTok durch Microsoft signalisiert .

