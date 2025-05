TikTok-Hype um rätselhaftes "Smartphone" aus Glas

Das durchsichtige "Methaphone" ist komplett aus Glas - ohne Display, Apps und Knöpfe. Was es mit diesem Gadget auf sich hat, verrät eine amerikanische Influencerin.

TikTok steckt bekanntlich voller Wunder! So kursiert gerade ein Clip, in dem eine Frau auf einem völlig transparenten "Smartphone" ohne Display, Apps oder Knöpfe umherscrollt. Das Video wurde schon mehr als 50 Millionen Mal aufgerufen - und ließ die User dabei nur so staunen. Doch was wie ein futuristisches Tech-Wunder aussieht, entpuppt sich am Ende bloß als cleverer Beitrag zur Smartphone-Sucht. Das "Gerät" ist in Wirklichkeit ein einfacher Acrylblock, genannt "Methaphone".

I'm sending out a batch of methaphones to people who have ideas for (safe) social experiments they'd like to run with them— break it out on the subway? Show it to a 5 year old? Replace your phone for a week? The only catch is that you have to write or document your experience in a post online (e.g. blog post, medium, substack, YouTube, tikTok, Ig, etc) The goal is to keep the conversation going.

Die TikTok-Nutzerin CatGPT und ihr Freund, der das "Smartphone" entworfen hat, wollen mit dem Methaphone eine Provokation starten: "Wenn wir so abhängig von unseren Smartphones sind, kann man die Sucht vielleicht bremsen, indem man das Gefühl imitiert, ein Handy in der Tasche zu haben", erklärt sie. Der Acrylblock soll als Symbol für den Wunsch dienen, sich vom ständigen Scrollen zu lösen.

Trotz seines einfachen Designs sammelte das Methaphone in einer Crowdfunding-Kampagne rund 1.100 US-Dollar (ca. 1.020 Euro). Das Gerät kostete 20 Dollar (ca. 18 Euro) für die transparente Variante und 25 Dollar (ca. 23 Euro) für die neonpinke Version. Obwohl die Kampagne beendet ist, könnte das Methaphone je nach Nachfrage erneut produziert werden.