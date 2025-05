Völlig neu! DAS bestätigt Samsung jetzt zum Galaxy S25 Edge

Samsung stellt in Kürze sein neues Smartphone, das Galaxy S25 Edge, vor. Vor dem offiziellen Vorstellungstermin gibt es nun erste gesicherte Informationen zum verwendeten Displayglas. Das Gerät wird mit einer weiterentwickelten Version des sogenannten Gorilla-Glases ausgestattet.

Dieses soll deutlich widerstandsfähiger gegenüber Stürzen sein – besonders bei alltäglichen Unfällen wie einem Fall auf die Straße oder auf Gehwege.

Neues Gorilla-Glass-Ceramic für bessere Widerstandsfähigkeit

Samsung hat offiziell bestätigt, dass das Galaxy S25 Edge mit dem neuen „Gorilla-Glass-Ceramic 2“ ausgerüstet ist. Dieses Glas wurde vom US-Unternehmen Corning entwickelt – in enger Zusammenarbeit mit Samsung. Corning hat seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten (USA) und ist auf die Herstellung von Spezialglas und keramischen Materialien spezialisiert.

Ziel der neuen Glasvariante ist es, die Oberfläche des Smartphones robuster zu machen, ohne dabei Einbußen bei der Bildqualität in Kauf nehmen zu müssen. Laut Hersteller soll das neue Glas 10 aufeinanderfolgende Stürze aus einer Höhe von über einem Meter überstehen können – auch auf harte Untergründe wie Asphalt.

Verbesserte Technologie durch spezielle Kristallstruktur

Der hohe Schutzfaktor soll durch eine veränderte Zusammensetzung des Glases erreicht werden. Laut Corning wurden in das Material spezielle Kristalle eingebaut. Diese verleihen dem Glas eine höhere Festigkeit. Zusätzlich wird ein Verfahren namens Ionenaustausch eingesetzt. Dabei werden bestimmte Atome im Glas ausgetauscht, um die innere Struktur zu festigen. So entsteht ein Material, das nicht nur hart, sondern auch flexibel genug ist, um mechanischer Belastung standzuhalten.

Ob das „Gorilla-Glass-Ceramic 2“ eine grundsätzliche Weiterentwicklung gegenüber der ersten Version darstellt oder speziell für besonders dünne Modelle wie das Samsung Galaxy S25 Edge konzipiert wurde, hat das Unternehmen bisher nicht erklärt.

Veröffentlichung am 13. Mai geplant

Das Samsung Galaxy S25 Edge wird am 13. Mai offiziell vorgestellt. Technische Details und Preise sollen zu diesem Zeitpunkt ebenfalls bekannt gegeben werden. Frühere Modelle der S-Reihe hatten in Europa Preise zwischen 900 und 1.300 Euro. Es ist davon auszugehen, dass sich das neue Modell in einem ähnlichen Bereich bewegen wird. Offizielle Angaben dazu fehlen jedoch noch.

Samsung dürfte mit dem neuen Glas vor allem Nutzer ansprechen, die ihr Gerät im Alltag oft beanspruchen – sei es beim Sport, unterwegs oder bei der Arbeit. Die verbesserte Stabilität könnte für viele ein wichtiges Kaufargument darstellen.