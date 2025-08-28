WhatsApp-Revolution: So verändern die neuen Timer Ihre Chats

WhatsApp arbeitet an einer neuen Funktion für verschwindende Nachrichten, die die Kommunikation deutlich verändern könnte.

Bislang können Nutzer wählen, ob ihre Nachrichten nach 24 Stunden, sieben Tagen oder 90 Tagen automatisch gelöscht werden. Ein aktuelles Beta-Update für Android (Version 2.25.24.18) deutet nun an, dass künftig Kurz-Timer eingeführt werden sollen.

Damit hätten User die Möglichkeit, Nachrichten schon nach einer bis zwölf Stunden automatisch verschwinden zu lassen. Laut dem auf WhatsApp spezialisierten Portal "Wabetainfo" soll die Neuerung mehr Flexibilität für kurzlebige Unterhaltungen bieten.

Chancen und Risiken

Die Funktion bringt Chancen und Risiken mit sich: Ein einstündiger Timer könnte besonders für vertrauliche Informationen praktisch sein, birgt jedoch das Risiko, dass Nachrichten unbemerkt gelöscht werden, wenn der Empfänger sie nicht rechtzeitig liest. Die Option von zwölf Stunden eignet sich eher für kurze Planungen, die nach einem halben Tag keine Relevanz mehr haben.

Noch befindet sich das Feature in der Entwicklung, ein offizielles Veröffentlichungsdatum gibt es nicht.