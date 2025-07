WhatsApp-Trick: Nie wieder Nachrichten vergessen

Nutzer können sich gezielt an einzelne Nachrichten erinnern lassen.

WhatsApp testet derzeit eine neue Erinnerungsfunktion in seiner Android-Beta-Version 2.25.21.14, wie "WABetaInfo" berichtet. Nutzer können sich dabei gezielt an einzelne Nachrichten erinnern lassen – diese werden im Chat mit einem kleinen Glockensymbol markiert. Die Funktion ist besonders hilfreich, um in stressigen Zeiten den Überblick über wichtige Inhalte zu behalten.

Erinnerungen können entweder mit voreingestellten Intervallen (z. B. zwei oder acht Stunden, ein Tag) oder mit einem individuellen Datum und Uhrzeit versehen werden. Die Erinnerungen bleiben vollständig privat, da sie nur lokal auf dem Gerät gespeichert werden.

© WABetaInfo

Zum gewählten Zeitpunkt erhalten Nutzer eine Benachrichtigung, die den Chatnamen sowie den Originalinhalt (Text, Bild, Video oder GIF) zeigt. So lassen sich wichtige Nachrichten leicht wiederfinden, ohne sie manuell im Chatverlauf suchen zu müssen.

Neue Funktionen auch für iOS-Nutzer

Auch iOS-Nutzer können bald neue Funktionen erwarten – WhatsApp testet derzeit Werbeanzeigen im Statusbereich. Zudem wurde kürzlich ein neues Sicherheitsfeature eingeführt, das beim Versenden von Links den Datenschutz verbessern soll. Es muss jedoch manuell aktiviert werden. Insgesamt möchte WhatsApp mit diesen Neuerungen mehr Kontrolle und Übersicht in der Kommunikation ermöglichen.