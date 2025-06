Riesiger Ausfall: "Handyparken" ist down!

Die Park-App "Handyparken" hat einen Total-Ausfall! Benutzer klagen über Lade-Probleme und haben Angst, jetzt Strafen zu kassieren.

Tausende Autofahrer verlassen sich mittlerweile auf die App "Handyparken" statt auf traditionelle Parkscheine. Jetzt drohen ihnen Strafen wegen technischer Probleme!

Wenn man die App öffnet, bekommt man lediglich das Pop-up-Fenster: "Die Benutzerdaten konnten nicht geladen werden. Versuchen Sie es später nocheinmal."

Parkscheine können momentan nicht gelöst werden, zum Ärger vieler App-Nutzer. Häufig scheitert es bei den meisten überhaupt erst am Login. Wer noch alte Parkscheine bei sich hat, in analoger Form hat in dieser Situation noch Glück gehabt und riskiert damit keine Parkstrafe.