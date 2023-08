Gamescom: Die besten Spiele 2023

Award: Rollenspiel Zelda, Shooter Payday 3 & Indie-Hit ''Moonlight Peaks''

Köln. Seit Freitag stellten Hunderte Aussteller ihre neuesten Spiele bei der Gamescom-Messe in Köln. Am Sonntag wurden nun die besten Games des Jahres gekürt – mit einigen Überraschungen.

So galt das Mech-Actionspiel Armored Core 6 mit sieben Nominierungen in insgesamt 16 Kategorien als großer Favorit. Als großer Sieger ging dann aber "Zelda: Tears of the Kingdom" hervor. Das Nintendo-Spiel wurde in vier Kategorien zum Sieger gekürt – allen voran als bestes Gameplay des Jahres.

Bei den PC-Spielen setzte sich der Raubüberfall-Shooter Payday 3 – es siegte auch in der Kategorie "Most Entertaining" – durchsetzen.

Als "Best of Show Floor" – also coolster Messeauftritt räumte Publisher Bendai Manco, die mit ihren Spilen Armored Core 6, Park Beyond, Sand Land und Tekken 8 vertreten waren, ab.

Eine eigene Preisverleihung gab es für den Indie Arena Booth, wo 130 neue Spiele vorgestellt wurden. Hier gewann in der Kategorie "Bestes Spiel, das jeder in diesem Jahr gespielt haben sollte" Moonlight Peaks.

Alle Sieger der Gamescom Awards 2023:

Best Gameplay: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Most Entertaining: Payday 3

Best PC Game: Payday 3

Best Sony PlayStation Game: Tekken 8

Best Nintendo Switch Game: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Best Microsoft Xbox Game: Mortal Kombat 1

Most Epic: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Best Visuals: Black Myth: Wukong

Best Announcement: Little Nightmares 3

Best Mobile Game: Sky: Children of the Light

Best Audio: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Most Wholesome: Pikmin 4

Games for Impact: Sky: Children of the Light

Best of Show Floor: Bandai Namco Entertainment

Heart of Gaming Award: Game:In

Gamescom Green Studio of the Year: Xbox

Die Indie-Hits-Sieger sind: