Third-Person-Shooter vereint rasante Kämpfe und adrenalingeladene Skater-Stunts zu einem einzigartigen retrofuturistischen Action-Spektakel! Ab 16. August auf PlayStation®4, PlayStation®5 und PC.

Private Division und Roll7 haben bekanntgegeben, dass Rollerdrome am 16. August 2022 als digitaler Download für PlayStation®4, PlayStation®5 und PC (Steam) erscheinen wird. In diesem Einzelspieler-Third-Person-Shooter erleben die Spieler*innen flüssige Bewegungen, elegante Tricks und adrenalingeladene Shooter-Action. Das vor Ideen übersprudelnde Shooter-Skater-Hybridspiel präsentiert eine düster-dystopische retrofuturistische Spielwelt. Es wurde von Roll7 erschaffen, den Machern des hochgelobten OlliOlli World und den Gurus des flowbasierten Gamings.

Rollerdrome präsentiert eine einzigartige retrofuturistische Spielwelt mit unverkennbarer Identität. Der von Comics inspirierte Designstil wird von einem komplett neuen Original-Soundtrack zum Leben erweckt. Darksynth-Musiker Electric Dragon kombiniert legendäre 70er-Jahre-Soundtexturen mit modernen treibenden Beats und topaktueller Produktion und untermalt das actiongeladene Spielgeschehen so mit einem musikalischen Herzschlag.

Das Spiel versetzt die Spieler*innen in das Jahr 2030, in eine Welt, in der die Öffentlichkeit durch die Gewalt und den Exzess eines brutalen neuen Arenasports von der sich immer weiter verfinsternden politischen Lage abgelenkt wird: Rollerdrome. In diesem blutigen Sport verschwimmen die Trennlinien zwischen Realität und Show. Die Teilnehmer*innen müssen in einer Reihe von Spießrutenläufen gegen die tödlichen Hausspieler antreten. Es ist ein gnadenloses Spektakel, in dem man durch Eliminierungen, tolle Tricks und Erfolge in zahlreichen Herausforderungen möglichst viele Punkte erzielen muss.

Die Spieler*innen schlüpfen in die Rolle von Kara Hassan, einer Newcomerin in dieser knallharten Sportart. Während die Machenschaften eines bösen Tech-Giganten hinter den Kulissen immer offensichtlicher werden, müssen sich die Spieler*innen mit Kara auf ihr Ziel konzentrieren – den Aufstieg in den Ranglisten und den Weg zum Rollerdrome-Titel.

„Es war großartig, mitzuerleben, wie dieses Projekt dank der fantastischen Arbeit des Roll 7-Teams zum Leben erweckt wurde. Vom ursprünglichen Prototyp, der online für Begeisterung sorgte, bis hin zu dem brutal-intensiven Spielerlebnis, das es jetzt ist“, sagte Paul Rabitte, der Creative Director bei Roll7. „Wir können es gar nicht mehr erwarten, Rollerdrome den Spieler*innen in die Hand zu geben.“

„Roll7 hat gezeigt, dass es erfolgreiche und wirklich innovative Spiele erschaffen kann, die originelles Gameplay mit überragendem Design kombinieren“, kommentierte Michael Worosz, der Chief Strategy Officer von Take-Two Interactive und Head of Private Division. „Rollerdrome zeigt erneut den innovativen Spirit dieser talentierten Entwickler. Es ist ein wirklich einzigartiger Shooter, der wiederum völlig neue Maßstäbe in Sachen Bewegung setzt.”

Rollerdrome wird von Roll7 entwickelt, dem mehrfach preisgekrönten, unter anderem mit einem BAFTA ausgezeichneten Londoner Studio, das sich mit dem Verschieben von Genre-Grenzen und bahnbrechenden Games wie OlliOlli, OlliOlli 2: Welcome to Olliwood, OlliOlli World, Laser League und NOT A HERO einen Namen gemacht hat.

Mehr Infos zu Rollerdrome gibt es auf YouTube, Twitter, Facebook und auf der offiziellen Homepage.