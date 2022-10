Das Spiel gibt es aktuell so günstig wie noch nie und Fans, die sich das neue DLC-Paket holen, können die Teenie-Horrorstory obendrein in einem ganz besonderen Look erleben.

Heute kündigen 2K und Supermassive Games ein neues DLC-Paket für The Quarry an, in dem die Charaktere rechtzeitig zu Halloween in neue Outfits im Stil des 50er-Jahre-Horrors schlüpfen! Ein neuer Trailer (freigegeben ab 18 Jahren) und ein neues Plakat im Stil der 1950er-Gruselfilme bieten eine Vorschau auf diesen klassischen Horrorstil.

Die neun Teenie-Betreuer:innen, die am letzten Tag im Sommercamp von Hackett's Quarry zurückbleiben, stellen sich dem Grauen jetzt in einer neuen Ära. Das Charakter-Outfit-DLC-Paket „50er Jahre“, das Gänsehaut und Schockmomente im Stil der 1950er verspricht, ist jetzt für PlayStation®5 (PS5™), PlayStation®4 (PS4™), Xbox Series X|S, Xbox One und Windows PC über Steam erhältlich.

Wer das Spiel zum ersten Mal spielen oder noch einmal erleben möchte, hat ab sofort bis zum 1. November 2022 um 18:00 Uhr MEZ die Möglichkeit, sich diese neuen Outfits kostenlos zu sichern. Danach wird das Charakter-Outfit-DLC-Paket „50er Jahre“ einzeln zum Preis von 4,99 Euro erhältlich sein.

Spieler:innen, die sich für das Teenie-Horrorspiel The Quarry – das niemand verpassen sollte – interessieren, können auch über die Gratis-Testversion, die für PlayStation, Xbox und Steam verfügbar ist, einen Vorgeschmack bekommen. Die Gratis-Testversion liefert auch Einblicke in den Multiplayer-Spielmodus „Wolfsrudel“, in dem Besitzer:innen von The Quarry bis zu sieben Freund:innen mit Spielzugang einladen können, um gemeinsam mit der Gruppe ihre Version der Story zu entfalten.

Die The Quarry: Standard Edition (digital) für Xbox One, Xbox Series X|S und Windows PC über Steam ist für begrenzte Zeit 40 Prozent günstiger erhältlich.

Die The Quarry: Deluxe Edition (digital) für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S und Windows PC über Steam ist ebenfalls 40 Prozent günstiger. Die The Quarry: Deluxe Edition enthält das komplette Spiel, die Option „Blutbad Filmmodus“, sofortigen Zugriff auf das Todes-Rücklauf-System, das Horror-Grafikfilter-Paket und 80er Jahre Charakter-Outfits.

Video zum Thema: The Quarry: Ariel Winter im Interview

Der Angebotszeitraum variiert je nach Plattform:

● PlayStation™Store: Nur Deluxe Edition: 19. Oktober 2022 – 2. November 2022

● Steam: Standard Edition & Deluxe Edition: 21. Oktober 2022 – 4. November 2022

● Microsoft Store: Standard Edition & Deluxe Edition: 18. Oktober 2022 – 31. Oktober 2022

The Quarry wurde von Supermassive Games entwickelt und hat eine Altersfreigabe ab 18 Jahren erhalten. Weitere Informationen zu The Quarry gibt es auf der offiziellen Website des Spiels, Instagram und TikTok und indem man 2K auf YouTube, Twitter und Facebook folgt.